Andonovski: Momentalisht nuk po planifikojmë kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët
Ministri i transformimit digjital, Stefan Andonovski ka thënë se Maqedonia e Veriut tani për tani nuk po planifikon kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët, pavarësisht se disa vende evropiane veç më kanë ndërmarrë masa të tilla.
Ai tha se, po punojnë në mënyra të tjera, me fushata të ndryshme dhe me prindërimit për vetëdijësim dhe rritjen e kontrollit ndaj përdorimit të rrjeteve sociale.
Ai gjatë emisionit Impakt në TV Shenja, porositi se, faktor kyç për kontroll janë prindërit dhe kërkoi që prindërit të jenë përgjegjës ndaj fëmijëve të tyre në edukimin e tyre nga mosha më e vogël në botën digjitale.
“Shteti mundet shumë lehtë të propozojë të sillet ligj dhe me atë ligj të ndalohet përdorimi i caktuar, por a do të jetë ajo e pranueshme në praktikë apo a do të implementohet si duhet, sepse ju e dini mirë fëmijët nuk blejnë vet nga dyqani telefon celular, por prindi e blen me atë. Kështu që, ne nuk mund ta dijmë sa fëmijë sa telefona kanë. E dyta, kur të ndaloni një rrjet të caktuar social, nuk mund ta dijmë se fëmija nuk do të përdorë letërnjoftim, patent shoferi apo dokument tjetër të prindit. E treta, nuk është e lejuar, apo foshnjet nuk kanë telefona celularë, por prindërit u lëshojnë përmbajtje të mediave sociale që ndoshta nuk janë adekuate për moshën e tyre. Kështu që, situata është delikate. Ne shqyrtojmë vazhdimisht dhe ua lëmë prindërve që t’i vendosin masat restriktive të ndalesës. Dhe e dyta, për të cilën rrekemi periudhën e fundit, e komunikoj me Ministrinë e Arsimit, ndërsa ajo është ndalim i tërësishëm i telefonave celularë në shkolla, edhe fillore edhe të mesme”, deklaroi Andonovski.