Moti në Shqipëri, reshjet në formë të shtrëngatave
Shqipëria të enjten do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur moti parashikohet me alternime vranësirash mesatare deri të dendura.
SHMU njofton se reshjet e shiut me intensitet të ulët të karakterit lokal priten të bëhen prezentë në orët e mëngjesit fillimisht në veri të vendit e gradualisht do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit.
Hera-herës reshjet parashikohen në formën e shtrëngatave të izoluara kryesisht në verilindje – lindje të vendit.
Pas orëve të mesditës reshjet shiut me intensitet të ulët lokalizohen vetëm ne zonat malore të vendit deri në orët e pasdites më pas ndërprerje të tyre.
Era do të fryjë e lehtë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s.
Deti - Valëzimi forcës 1 ballë. /Telegrafi/