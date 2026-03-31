Shqipëria të martën do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, gjersa moti moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se reshjet e herëpashershme të shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezentë që në orët e para të 24-orëshit deri në mëngjes përgjatë vijës bregdetare, e gradualisht priten të shtihen dhe në pjesën tjetër të vendit.

Gjatë ditës reshjet e herëpashershme të shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezentë në pjesën më të madhe të vendit, hera – herës shtrëngata afatshkurtra e lokalisht shkarkesa elektrike në zonën jugperëndimore dhe atë qendrore të territorit.

Në zonën e Alpeve, në lartësinë mbi 800-900 metra në veri-verilindje-juglindje reshje bore me intensitet të ulët.

Era do të fryjë me drejtim verilindje - juglindje me shpejtësi mesatare 9 m/s, përgjatë vijës bregdetare e zonave luginore era pritet të fitojë shpejtësi deri 18m/s.

Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 3 ballë. /Telegrafi/


