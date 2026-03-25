Moti në Shqipëri, alternime kthjellimesh dhe vranësira
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se Shqipëria të mërkurën do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
SHMU njofton se moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat priten të jenë më të përqendruara përgjatë relieveve malore të vendit.
Era do të fryjë me drejtim verilindje - veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirës perëndimore pritet të fitoi shpejtësi deri në 15m/s.
Deti - Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-3 ballë. /Telegrafi/
