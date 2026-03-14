Moti në Shqipëri
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se për të shtunën parashikohet mot relativisht i paqëndrueshëm në Shqipëri, me kthjellime, ndërsa nga orët e mesditës deri pasdites alternime vranësirash të pakta deri mesatare dhe kryesisht në relievet kodrinore-malore të vendit.
SHMU njofton se reshjet e shiut me intensitet të ulët e lokalisht shtrëngata afatshkurtra (në male) parashikohen të bëhen prezentë prej orëve të mesditës deri pasdite përgjatë ultësirës perëndimore dhe relieveve malore të vendit.
Pas orëve të pasdites pritet ndërprerje e reshjeve të shiut në të gjithë territorin.
Era do të fryjë nga juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s.
Deti - Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.
