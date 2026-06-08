Mosmarrëveshje mes disa personave në Pejë, i dyshuari gjuan me armë e më pas largohet
Një person fillimisht kishte pasur mosmarrëveshje me dy persona të tjerë dhe më pas i njëjti kishte shtënë me armë dhe ishte larguar me veturën e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 23:45, në Peje.
Tutje bëhet e ditur se në vend ngjarje është gjetur vetura e qëlluar disa herë nga të shtënat, ndërsa gëzhojat nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes nga se dyshohet se ishin tërhequr nga i dyshuari.
“Raportohet se i dyshuari mashkull kosovar fillimisht kishte pasur mosmarrëveshje me dy viktima meshkuj kosovarë dhe me pas i njëjti kishte shtëne me armë dhe ishte larguar me veturën e tij. Në vend ngjarje është gjetur vetura e qëlluar disa herë nga të shtënat, ndërsa gëzhojat nuk janë gjetur në vendin e ngjarjes nga se dyshohet se ishin tërhequr nga i dyshuari”, thuhet në raport.
Ndërkaq siç bëhet e ditur në raport i dyshuari është vetë paraqitur në stacion policor, dhe ka pranuar se ka shtënë me armë.
“Njësiti i hetimeve ka shkuar në shtëpinë e tij, ku ka konfiskuar një armë të shkurtë me 14 fishekë dhe një gezhojë. Arma ishte pronë e prindit te tij te cilën e kishte me leje. I dyshuari është intervistuar nga njësiti i hetimeve, dhe me urdhër te Prokurorit i është caktuar masa e ndalimit policor për 48 . Rasti po hetohet nga ekipet relevante”, thuhet në raport. /Telegrafi/