Mos i spërkatni kurrë këto bimë shtëpie, as në vapën më të madhe: Uji mund t’i kalbë dhe t’ua djegë gjethet
Ajo që duket si freskim, për disa bimë mund të jetë goditja që nuk e përballojnë
Disa bimë shtëpie nuk duhet të spërkaten me ujë, madje as kur temperaturat janë shumë të larta, pasi kjo mund t’i dëmtojë rëndë.
Kur temperaturat rriten ndjeshëm, shumë njerëz përdorin spërkatësin për t’i freskuar bimët e shtëpisë. Megjithatë, te disa lloje, uji që mbetet mbi gjethe mund të shkaktojë më shumë dëm sesa dobi.
Në vend që t’i freskojë, lagështia mund të shkaktojë djegie të gjetheve, kalbëzim dhe zhvillim të sëmundjeve kërpudhore.
Pse spërkatja mund të jetë e dëmshme dhe cilat bimë nuk e durojnë?
Bimët e thithin ujin kryesisht përmes rrënjëve dhe jo përmes gjetheve. Spërkatja e rrit lagështinë e ajrit vetëm për një kohë të shkurtër, ndërsa pikat që mbeten mbi gjethe mund të shkaktojnë probleme serioze.
Pasojat më të zakonshme janë:
- djegia e gjetheve, nëse pas spërkatjes ato ekspozohen drejtpërdrejt në diell;
- zhvillimi i mykut dhe i kërpudhave për shkak të lagështisë së mbetur;
- kalbëzimi i rozetës ose i zhardhokut te bimët më të ndjeshme.
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Edhe pse besohet se spërkatja ndihmon në parandalimin e merimangave të bimëve, lagështia afatshkurtër pothuajse nuk ka ndikim ndaj këtyre dëmtuesve. Përkundrazi, ajo mund ta rrisë rrezikun e sëmundjeve kërpudhore.
Kur ajri në dhomë është i thatë, zgjidhje më të mira janë lagështuesi i ajrit ose një enë me guralecë të lagësht, transmeton Telegrafi.
Vjollcat afrikane
Vjollcat afrikane kanë gjethe të buta dhe pushore, të cilat e mbajnë ujin për një kohë të gjatë. Lagështia mund të shkaktojë njolla, kalbëzim dhe dëmtim të qendrës së rozetës.
Në vend të spërkatjes, pluhurin nga gjethet largojeni me një furçë të butë.
Gloksiniat
Gjethet dhe lulet e mëdha, me sipërfaqe pushore, dëmtohen lehtë nga pikat e ujit. Ujiteni vetëm dheun ose hidhni ujë në nënpjatën e vazos, por mos i lagni asnjëherë gjethet.
Begoniat
Shumica e begonieve nuk e durojnë spërkatjen. Gjethet e lagura krijojnë kushte të favorshme për zhvillimin e mykut të bardhë dhe të mykut gri, veçanërisht gjatë verës.
Të gjitha bimët me gjethe kadifeje
Kur gjethet janë të buta, me push ose me sipërfaqe kadifeje, spërkatja nuk është zgjedhje e mirë.
Në këtë grup përfshihen streptokarpusi, episcia, ginura, disa lloje peperomie dhe bimë të tjera të ngjashme.
Orkidetë
Te orkidetë e llojit Phalaenopsis, uji mund të depërtojë lehtësisht në qendër të bimës dhe të shkaktojë kalbëzimin e pikës së rritjes.
Orkidetë kanë nevojë për lagështi në ajër, por jo për gjethe të lagura.
Kalateat, marantat dhe stromantet
Këto bimë e duan ajrin e lagësht, por jo ujin e grumbulluar mbi gjethe. Spërkatja mund të shkaktojë njolla dhe zhvillim të kërpudhave.
Zgjidhje shumë më e mirë është përdorimi i një lagështuesi të ajrit ose vendosja e vazos mbi një nënpjatë me guralecë të lagësht.
Ciklamenet
Uji që arrin te zhardhoku ose në bazën e bishtave të gjetheve mund të shkaktojë kalbëzim. Ujitini vetëm përgjatë skajeve të vazos ose përmes nënpjatës.
Sukulentet dhe kaktuset
Sukulentet kanë një shtresë mbrojtëse dyllore, e cila mund të dëmtohet nga uji. Pikat mund të mbeten brenda rozetave dhe ta rrisin rrezikun e kalbëzimit.
Këto bimë kanë nevojë vetëm për ujitje të rregullt dhe të përshtatur me nevojat e tyre.
Bimët gjatë lulëzimit
Pavarësisht llojit, bimët nuk duhet të spërkaten gjatë periudhës së lulëzimit. Pikat e ujit lënë njolla mbi petale dhe mund ta shkurtojnë jetëgjatësinë e luleve.
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Cilat bimë e pëlqejnë spërkatjen?
Spërkatja u përshtatet më shumë bimëve me gjethe të lëmuara dhe me shkëlqim, të cilat në natyrë rriten në pyje tropikale, siç janë:
- monstera;
- fierët;
- fikuset;
- filodendronët;
- singoniumet;
- epipremnumi;
- klorofitumi;
- spatifilumi, pa i lagur lulet;
- agrumet.
Si t’i ndihmoni bimët gjatë vapës?
Kur një bimë nuk e duron spërkatjen, është më mirë që:
- të vendosni pranë saj një enë me guralecë të lagësht ose me argjilë të zgjeruar;
- t’i gruponi bimët, në mënyrë që të krijojnë një mikroklimë më të lagësht;
- të përdorni lagështues ajri;
- t’i mbroni nga dielli i fortë i mesditës;
- ta përshtatni ujitjen sipas nevojave të secilit lloj.
/Telegrafi/