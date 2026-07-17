Hidhni një grusht sheqer në lëndinë dhe shikoni çfarë ndodh me barin
Nuk e ushqen drejtpërdrejt barin, por mund të ndryshojë atë që ndodh nën tokë – dhe pikërisht aty nis transformimi i “qilimit” të gjelbër.
Nëse ëndërroni një lëndinë të dendur dhe të gjelbër, që duket sikur sapo ka dalë nga faqet e një reviste për rregullimin e oborrit, ndoshta nuk ju nevojitet pleh i shtrenjtë. Sipas përvojës së disa kopshtarëve, zgjidhja mund të gjendet te një produkt i zakonshëm që pothuajse të gjithë e kanë në kuzhinë – sheqeri i bardhë.
Shumë pronarë oborresh shpenzojnë para për preparate të ndryshme, me shpresën se bari do të bëhet më i dendur dhe më i shëndetshëm, por rezultati shpesh mungon. Dashamirët me përvojë të kopshtarisë pohojnë se ekziston një mënyrë më e thjeshtë dhe shumë më e lirë, e cila mund ta përmirësojë pamjen e lëndinës dhe ta nxisë rritjen e barit.
Pse sheqeri mund ta ndihmojë lëndinën?
Sipas këshillave të kopshtarëve, sheqeri nuk e ushqen drejtpërdrejt barin, por mund të nxisë zhvillimin e mikroorganizmave të dobishëm në tokë. Ata ndihmojnë në shpërbërjen e lëndëve organike dhe në krijimin e një toke më pjellore e më të pasur me materie ushqyese.
Kur toka është më e shëndetshme, rrënjët e barit e përthithin më lehtë ujin dhe mineralet, depërtojnë më thellë dhe bëhen më rezistuese ndaj thatësirës dhe ndikimeve të tjera të jashtme. Si rezultat, lëndina mund të marrë një ngjyrë më të gjelbër dhe të duket më e dendur.
Disa kopshtarë pohojnë gjithashtu se ky trajtim mund të ndihmojë në kufizimin e rritjes së disa barërave të këqija, pasi ndryshimet në përbërjen e tokës mund t’i favorizojnë më shumë barin sesa bimët e padëshiruara, transmeton Telegrafi.
Si përdoret?
Procedura është shumë e thjeshtë. Në sipërfaqen e lëndinës shpërndani në mënyrë të njëtrajtshme disa grushte sheqer të bardhë, duke u kujdesur që të mos e teproni me sasinë.
Më pas, lëndina duhet të ujitet mirë, në mënyrë që sheqeri të tretet dhe të depërtojë në tokë, ku mund të ndikojë te mikroorganizmat.
Kopshtarët rekomandojnë që kjo procedurë të bëhet dy herë në vit: në pranverë, kur bari fillon të rritet më intensivisht, dhe në vjeshtë, për t’i forcuar rrënjët para dimrit. /Telegrafi/