Bimët mund të jetojnë me dekada, por shumë i hedhin pas pak vitesh: Ky truk i thjeshtë i shpëton
Problemi shpesh nuk është as te uji, as te drita – arsyeja e vërtetë fshihet nën dhe dhe mund të vërehet nga disa shenja shumë të qarta
Mendoni se bimës suaj të shtëpisë i mungon uji ose drita? Mund të jeni duke gabuar. Ekspertët paralajmërojnë se arsyeja më e zakonshme pse edhe bimët më rezistente fillojnë të dobësohen shpesh nuk shihet fare – sepse fshihet nën dhe.
Një detaj i vogël, të cilin shumë njerëz e neglizhojnë për vite me radhë, mund t’ia shkurtojë ndjeshëm jetën bimës, edhe pse me kujdesin e duhur ajo mund ta zbukurojë shtëpinë për dekada.
Ka bimë të brendshme që mund të jetojnë edhe më gjatë se pronarët e tyre. Me pak përkujdesje, ato mund të zgjasin dhjetëra vjet, madje shpesh kalojnë nga një brez te tjetri si kujtim i çmuar familjar.
Megjithatë, shumë prej tyre përfundojnë në mbeturina shumë më herët, jo për shkak të ndonjë sëmundjeje apo mungesës së dritës, por për shkak të një gabimi që shumica e njerëzve e bëjnë pa e kuptuar.
Rrënjët mbeten pa hapësirë dhe bima nis të dobësohet
Ndërsa bima rritet, zhvillohen edhe rrënjët e saj. Me kalimin e kohës, ato mund ta mbushin pothuajse të gjithë vazon, të mbështillen rreth mureve të saj dhe të mbeten pa hapësirë për t’u zhvilluar më tej.
Në këtë fazë, dheu nuk arrin më të mbajë sasinë e nevojshme të ujit dhe të lëndëve ushqyese, sepse pjesa më e madhe e vazos është mbushur me rrënjë.
Bima mund të duket krejtësisht e shëndetshme për një periudhë, por më pas fillon papritur të vyshket, rritja ngadalësohet dhe ajo humbet gjallërinë.
Shumica e njerëzve mendojnë se problemi lidhet me ujitjen ose me dritën, ndërsa shkaku i vërtetë fshihet nën sipërfaqen e dheut, transmeton Telegrafi.
Gabimi që shumë njerëz e harrojnë
Fatmirësisht, zgjidhja është shumë e thjeshtë. Mjafton që çdo disa vjet ta transplantoni bimën në një vazo pak më të madhe dhe t’i shtoni dhe të freskët e cilësor.
Në këtë mënyrë, rrënjët fitojnë hapësirë të re për t’u zhvilluar, ndërsa bima merr edhe lëndët ushqyese që i nevojiten për një rritje të shëndetshme.
Ka disa shenja të qarta që tregojnë se ka ardhur koha për ndërrimin e vazos. Rrënjët mund të fillojnë të dalin nga vrimat në fund të saj, ndërsa gjatë ujitjes uji mund të rrjedhë menjëherë jashtë, sepse brenda ka mbetur shumë pak dhe.
Ky ndryshim i vogël mund t’ia zgjasë jetën bimës me dekada
Kur rrënjët kanë hapësirë të mjaftueshme, shumica e bimëve të shtëpisë që jetojnë gjatë nuk kërkojnë shumë përkujdesje.
Ujitja e moderuar, drita e mjaftueshme e ditës dhe ushqimi i herëpashershëm janë zakonisht të mjaftueshme që ato të mbeten të harlisura dhe të shëndetshme për shumë vite.
Shumë bimë mund ta përballojnë edhe ndonjë ujitje të harruar ose kushte jo krejtësisht ideale, por ka një gjë që pothuajse asnjëra nuk e toleron mirë: rrënjët e bllokuara në një vazo tepër të vogël.
Prandaj, transplantimi i rregullt mund të bëjë dallimin mes një bime që vyshket pas vetëm disa vitesh dhe një bime që do ta zbukurojë shtëpinë tuaj për dekada, duke u bërë një nga “banoret” më jetëgjata të saj. /Telegrafi/