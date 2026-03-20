Mori ryshfet prej 50 mijë eurove, Prokuroria ngriti aktakuzë kundër Vase Anakiev, drejtorit të Inspektoratit të Bujqësisë
Pas kryerjes së një procedure gjithëpërfshirëse hetimore, një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ngriti aktakuzë në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit kundër një personi për vepër penale – Marrje shpërblimi për ndikim të paligjshëm, e parashikuar dhe e dënueshme sipas Kodit Penal.
Bëhet fjalë për drejtorin e Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, Vase Anakiev
Sipas aktakuzës, i pandehuri në periudhën nga tetori deri më 13 dhjetor 2025, me qëllim të përfitimit të paligjshëm material, ka marrë një shumë totale prej 50.000 eurosh për të ndërmjetësuar dhe përdorur ndikimin e tij real me qëllim që të ndërhyjë te një gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Shkupit dhe, nëpërmjet ryshfetit, të ndikojë në kryerjen e një veprimi zyrtar që nuk duhej të kryhej.
Duke marrë parasysh rrethanat e pandryshuara në bazë të të cilave u caktua masa për të pandehurin, prokurori publik kompetent paraqiti një propozim për vazhdimin e saj me aktakuzë.