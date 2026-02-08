Momenti kur një tufë kuajsh vrapon nëpër rrugët e fshatit anglez pasi ikën nga stallat aty pranë
Një tufë kuajsh kalëroi nëpër një rrugë banimi duke dëmtuar disa makina pas tyre pasi ikën nga stallat aty pranë.
Pamjet e 12 kuajve duke vrapuar nëpër rrugët e East Leake, Nottinghamshire të Anglisë, mund të shihen falë kamerave të sigurisë që regjistruan gjithçka, transmeton Telegrafi.
Aty tregojnë makinat që duhet të frenojnë në një përpjekje për të shmangur shkeljen. Policia u thirr në Bateman rreth orës 5.15 të pasdites të dielën.
Inspektori Tim Cuthbert tha: "Incidenti u zgjidh në mënyrë të sigurt pak kohë më vonë pasi oficerët ndihmuan pronarin të mblidhte kuajt".
Një vendas i tha Birmingham Live: "Ishte një skenë e çmendur, një minutë është një mbrëmje e qetë e së dielës dhe tjetrën është si Perëndimi i Egër. Për fat të mirë kuajt kaluan nëpër rrugë në një kohë të qetë përndryshe dikush mund të ishte lënduar".
Një banor tjetër tha: "Shoku im tha se babai i tij e kishte parkuar makinën e tij, por kuajt e dëmtuan kur kaluan me vrap. Ata gjithashtu shkuan në kopshtet e njerëzve dhe rrafshuan ndonjë lule, por dëgjova se të gjithë ishin mirë". /Telegrafi/