Momenti kur anëtarja e ekuipazhit të Artemis II kthehet në shtëpi – shihni si e priti qeni i saj
Një astronaute që ishte në misionin Artemis II ndau një video të momentit prekës kur qeni i saj e priti në shtëpi pas një udhëtimi rreth Hënës.
Christina Koch, 47 vjeçe, sapo u kthye në Tokë të premten pasi përfundoi një fluturim historik rreth hënës, së bashku me tre kolegë meshkuj, përcjell Telegrafi.
Një kamera kapi momentin kur qeni i saj, i quajtur Sadie, duke pritur pronaren e tij pas udhëtimit të saj gati 10-ditor në hapësirë.
Sadie mund të shihej duke kruar derën, me sa duket duke e ditur se ishte Koch duke u kthyer në shtëpi.
Dera hapet me hapa të shpejtë dhe astronautja pasqyron emocionin e qenit, duke rënë në gjunjë ndërsa thërret emrin e tij.
Qeni dukej pothuajse i paaftë për të kontrolluar emocionet, duke vrapuar rreth Koch para se të kapte një lodër për t'ia treguar.
Ribashkimi mblodhi qindra mijëra pëlqime dhe mijëra komente, ku shumë prej tyre vunë re se sa të prekur ishin nga ky moment.
Për më tepër, postimi i shoqërua nga një moment tjetër i saj dhe Sadie-s duke luajtur në plazh ndërsa vraponin nëpër ujërat e cekëta, duke u dukur shumë të lumtur që ishin përsëri bashkë. /Telegrafi/