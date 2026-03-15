Momenti i sikletshëm në La Liga: Mbrojtësi i Getafes e kap për organi gjenital Solrothin, gjyqtari e përjashton
Ndeshja e Atletico Madrid ndaj Getafes shkaktoi polemika në publik për shkak të një incidenti të pazakontë që ndodhi në minutën e 55-të.
Në qendër të vëmendjes ishte mbrojtësi i Getafes, Abdel Abqar, i cili e preku sulmuesin e Atleticos, Alexander Sorloth, në organin gjenitale.
Pas shqyrtimit të pamjeve nga VAR, gjyqtari Miguel Angel Ortiz Arias vendosi t’i japë Abqarit karton të kuq direkt.
Reagimi i Sorlothit nuk vonoi, pasi sulmuesi norvegjez rrëzoi mbrojtësin maroken në fushë, për të cilin mori një karton të verdhë.
🚨🚨| It appears Abdel Abqar touched Alexander Sørloth’s private area, causing Sørloth to react angrily and pull him down.
As a result, Abqar was shown a red card. 😳🟥
Pas ndeshjes, Abqar u përpoq të shpjegonte situatën, duke thënë se nuk kishte qëllim ta prekte në atë pjesë norvegjezin.
“Dua ta bëj të qartë se nuk ishte qëllimi im ta prekja lojtarin në atë vend. Videoja tregon se as nuk po e shikoja kur e preka. Betohem se nuk kisha ndërmend ta prekja aty. Doja vetëm ta përkëdhelja në shpatull, siç bëhet shpesh në futboll”, deklaroi mbrojtësi maroken.
Sa i përket lojës, Atletico mori epërsinë që në minutën e tetë me një gol të Nahuel Molina, duke siguruar një fitore minimale 1-0. Me këtë triumf, skuadra e trajnerit Diego Simeone forcoi pozicionin e tretë në La Liga. /Telegrafi/