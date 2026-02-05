Momenti i frikshëm – pamje që tregojnë disa tullumbace të mbushura me gaz që shpërthejnë brenda një ashensori në Mumbai
Dy persona thuhet se janë lënduar pasi një grumbull tullumbacesh të mbushura me gaz shpërthyen brenda ashensorit të një ndërtese banimi në Mumbai, duke shkaktuar një flakë zjarri të shkurtër që u kap nga kamerat e sigurisë.
Policia tha se një burrë dhe një grua pësuan djegie në incidentin, i cili ndodhi në Goregaon, një periferi perëndimore të qytetit bregdetar, të martën në mbrëmje.
Dhe pamjet e kamerave të sigurisë nga brenda ashensorit tregojnë një grua që hyn e para, e ndjekur nga një burrë që mbante më shumë se një duzinë tullumbacesh të paketuara brenda një qese të madhe polietileni.
Pak çaste më vonë, ndërsa një burrë tjetër përpiqet të hyjë në ashensor, tullumbacet ndizen papritmas, duke mbushur hapësirën e mbyllur me flakë.
CCTV video from India shows the moment a bunch of hydrogen-filled party balloons exploded in an elevator in Mumbai, injuring two people. Police said a negligence complaint has been raised against the balloon seller. pic.twitter.com/ukR1iIKBl6
— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 5, 2026
Zjarri errëson për pak kohë kamerën përpara se të tre të dalin me nxitim nga ashensori.
Burri që mban tullumbacet shihet duke u përplasur në dysheme pasi del.
Policia tha se burri dhe gruaja e plagosur u trajtuan për djegie.
Nuk ishte e qartë se çfarë lloj gazi u përdor për të fryrë tullumbacet.
Heliumi, i përdorur zakonisht për tullumbacet, nuk është i ndezshëm.
Në të kundërt, balonat e mbushura me hidrogjen janë shumë të djegshme dhe mund të ndizen lehtë në hapësira të mbyllura ose pranë burimeve të nxehtësisë.Autoritetet thanë se hetimet ishin duke u zhvilluar për të përcaktuar nëse është përdorur hidrogjen. /Telegrafi/