Momenti historik i CR7, shënon në fazë eliminatore për herë të parë në Botëror
Cristiano Ronaldo ka shkruar edhe një tjetër faqe historike në Kupën e Botës, duke vendosur një rekord të ri në karrierën e tij të jashtëzakonshme.
Kapiteni i Portugalisë ishte vendimtar në fitoren ndaj Kroacisë, duke realizuar nga pika e bardhë dhe duke i dhënë ekipit të tij kualifikimin në fazën çerekfinale.
Ky gol ishte i veçantë, pasi për herë të parë në karrierën e tij në Kupën e Botës, Cristiano Ronaldo shënoi në një ndeshje të fazës eliminatore të turneut, duke thyer një tjetër kufi në historinë e tij personale.
Në të njëjtën kohë, ky realizim e çoi numrin total të golave në karrierën e tij profesionale në 976, duke e afruar edhe më shumë me objektivin historik prej 1,000 golash.
Ronaldo tashmë numëron 11 gola në Kupën e Botës, por kjo penallti ndaj Kroacisë ishte e para në fazat me eliminim direkt, duke i shtuar edhe një rekord tjetër CV-së së tij të jashtëzakonshme.
Në një turne ku Harry Kane, Harry Kane, Lionel Messi dhe Kylian Mbappe kanë shkëlqyer, Ronaldo vazhdon të mbetet një nga figurat më të mëdha dhe më vendimtare të futbollit botëror. /Telegrafi/