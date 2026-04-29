Momentet kur nuk duhet ta qortoni kurrë fëmijën tuaj
Në shumë shtëpi, ende ekziston një bindje e heshtur se disiplina duhet të jetë e zhurmshme që të jetë efektive dhe se një qortim duhet të dhembë pak që të mbahet mend. Megjithatë, psikologjia e fëmijëve ofron një perspektivë të ndryshme. Kohët kur fëmijët duken më kërkues janë shpesh pikërisht kur truri i tyre është më pak i aftë të mësojë nga zemërimi.
Qortimi në situata të tilla nuk ndërton karakter, por krijon frikë, konfuzion ose turp. Aftësia e vërtetë e prindërimit nuk qëndron në vendosjen e kontrollit, por në njohjen e momentit të duhur, në të diturit se kur duhet të frenoheni dhe çfarë të bëni në vend të kësaj,
Kur një fëmijë është i mbingarkuar me emocione të forta
Një fëmijë në mes të një krize emocionale nuk po vepron, por është në një gjendje çrregullimi. Sistemi i tij nervor është i mbingarkuar dhe pjesa racionale e trurit të tij është përkohësisht e fikur. Në një gjendje të tillë, qortimi nuk shërben si mësim, por vetëm sa e përkeqëson situatën.
Në vend të kësaj, uleni zërin në vend që ta ngrini. Uluni në nivelin e fëmijës suaj. Ofroni fjalë të thjeshta dhe qetësuese si: "Unë jam këtu për ty". Vetëm kur stuhia të jetë qetësuar mund të filloni të ofroni udhëzime të buta. Siguria emocionale gjithmonë ka përparësi mbi korrigjimin e sjelljes.
Kur përpiqesh të shprehesh, por nuk ke fjalë
Fëmijët shpesh tregojnë përmes sjelljes së tyre atë që nuk mund ta shprehin. Një shpërthim i papritur zemërimi, heshtjeje ose kokëfortësie mund të jetë një manifestim i frustrimit të shprehur në të vetmen gjuhë që fëmija di në atë moment.
Mundohu të jesh përkthyes, jo gjykatës. Ndihmoje fëmijën tënd të emërtojë atë që mund të jetë duke ndjerë: "Je i zemëruar sepse nuk shkoi sipas dëshirës tënde?" Kur fëmijët ndihen të kuptuar, sjellja e tyre shpesh qetësohet vetvetiu.
Kur bën një gabim të paqëllimshëm
Qumështi i derdhur, detyrat e harruara të shtëpisë ose një objekt i thyer zakonisht nuk janë akte sfide. Ato janë pjesë e të mësuarit se si funksionon bota. Nëse gabimeve u përgjigjet me zemërim, fëmijët fillojnë ta shoqërojnë dështimin me frikën, në vend që të kenë një mundësi për rritje.
Qasuni situatës si një burim informacioni, jo si një problem. Pyetni: “Çfarë mund të bëjmë ndryshe herën tjetër?” Kjo e zhvendos fokusin nga fajësimi te zgjidhja e problemeve, duke ndërtuar në heshtje besim dhe llogaridhënie.
Kur jeni të lodhur, të uritur ose të mbi-stimuluar
Edhe të rriturit e kanë të vështirë të përballojnë durimin kur janë të rraskapitur, dhe fëmijët e ndiejnë këtë edhe më intensivisht, pa një aftësi të zhvilluar për të vetërregulluar. Ajo që mund të duket si "sjellje e keqe" është shpesh vetëm një shenjë se një fëmijë ka kaluar kufirin e tij biologjik.
Përqendrohuni te nevoja, jo te reagimi. Ofroni fëmijës tuaj ushqim, pushim ose një mjedis të qetë. Bëni një pushim para se të reagoni. Në këto momente, parandalimi është shumë më efektiv sesa ndëshkimi.
Kur ai tashmë ndihet i turpëruar ose fajtor
Fëmijët janë më të vetëdijshëm sesa e lënë të kuptohet. Pasi bëjnë diçka të gabuar, shumë prej tyre tashmë ndiejnë një shqetësim të brendshëm. Qortimet shtesë në atë moment mund ta thellojnë ndjenjën e turpit në vend që t'u mësojnë atyre përgjegjësinë.
Ndani personalitetin e fëmijës suaj nga veprimi. Në vend që të thoni: "Ishe i pamatur", thuajini: "Kjo nuk ishte një zgjedhje e mirë". Në këtë mënyrë, ju ruani vetëvlerësimin e fëmijës suaj dhe mësimi mbetet i qartë. Pastaj, udhëzojeni atë drejt korrigjimit të gabimit, qoftë duke kërkuar falje, duke riparuar dëmin apo duke marrë një vendim më të mirë herën tjetër.