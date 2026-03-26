Moment historik në Britani - gruaja e parë në krye të Kishës Anglikane
Një grua është bërë kreu i Kishës Anglikane për herë të parë në histori, duke shënuar një moment të rëndësishëm dhe historik për Britaninë e Madhe.
Sarah Mullally është emëruar Kryeipeshkve e Canterburyt, pozicion ky që e vendos atë si udhëheqëse shpirtërore të Kishës Anglikane dhe të gjithë Komunitetit Anglikan global.
Ceremonia e emërimit u zhvillua në Katedralen e Canterburyt, një nga vendet më të shenjta dhe historikisht të rëndësishme të kishës në Mbretërinë e Bashkuar.
Kjo ngjarje tërhoqi vëmendjen e shumë figurave të larta shtetërore dhe fetare, përfshirë Princin dhe Princeshën e Uellsit, Kryeministrin Keir Starmer, si dhe zyrtarë të tjerë të shquar.
Emërimi i Sarah Mullally shënon një hap të madh për përfaqësimin e grave në pozicione të larta fetare dhe pasqyron një ndryshim të ndjeshëm në traditat e Kishës Anglikane, e cila për shekuj me radhë ka qenë e udhëhequr vetëm nga meshkuj.
Si Kryeipeshkve i Canterburyt, ajo ka përgjegjësi të mëdha jo vetëm për drejtimin shpirtëror të kishës në Britani, por edhe për bashkëpunimin dhe udhëheqjen brenda komunitetit anglikan global, që përfshin miliona besimtarë në të gjithë botën. /Telegrafi/