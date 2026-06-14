Modelja e famshme Winnie Harlow me pushime në Dubrovnik, tregon me krenari linjat trupore dhe lëkurën e saj unike
Modelja e njohur Winnie Harlow po kalon disa ditë pushimi në Dubrovnik së bashku me të fejuarin e saj, basketbollistin e NBA-së Kyle Kuzma.
Ajo ka ndarë në Instagram disa fotografi nga bregdeti kroat, ku shfaqet duke shijuar verën në Adriatik. Në imazhe, Harlow pozon në një jaht përballë brigjeve të Dubrovnikut, ndërsa në sfond duken deti, gjelbërimi dhe vilat prej guri karakteristike të zonës.
Një pjesë e fotografive janë realizuar në ambiente tipike mesdhetare, duke i dhënë ndjekësve një pamje të afërt të pushimeve të saj në një nga qytetet më të njohura turistike të Kroacisë.
Publikimi u prit me shumë interes në rrjetet sociale, duke grumbulluar pothuajse 70 mijë pëlqime dhe komente të shumta që vlerësonin Dubrovnikun, detin Adriatik dhe çiftin.
Harlow dhe Kuzma janë në lidhje që nga viti 2020. Basketbollisti, i cili aktualisht luan për Milwaukee Bucks, i propozoi modeles në shkurt të vitit 2025 gjatë një udhëtimi me avion privat. Çifti shpesh ndan momente nga jeta e tyre në rrjetet sociale dhe shfaqet së bashku në evente të modës, sportit dhe bamirësisë.
Modelja, emri i vërtetë i së cilës është Chantelle Whitney Brown-Young, lindi më 27 korrik 1994 në Ontario dhe sot është 31 vjeç. Në moshën katërvjeçare u diagnostikua me vitiligo, një gjendje e lëkurës që shkakton humbje të pigmentit. Ajo ka treguar se gjatë fëmijërisë shpesh u përball me bullizëm dhe paragjykime për shkak të pamjes së saj.
Pavarësisht vështirësive, Harlow arriti të shndërrohet në një nga modelet më të njohura në botë. Ajo fitoi famë ndërkombëtare pasi u bë pjesë e emisionit America’s Next Top Model në vitin 2014, ndërsa më vonë u bë modelja e parë me vitiligo që parakaloi në Victoria’s Secret Fashion Show. Sot ajo drejton edhe markën e saj të produkteve për kujdesin ndaj lëkurës, Cay Skin. /Telegrafi/