Modelja e cilësuar si 'vajza më e bukur në botë' martohet me partnerin e saj në Paris
Modelja franceze, Thylane Blondeau, u martua me DJ Ben Attal në Paris, vetëm tre muaj pasi njoftuan fejesën e tyre gjatë një udhëtimi në Greqi.
Blondeau, e cila u quajt vajza më e bukur në botë kur ishte e vogël, mbërriti në ceremoni me një fustan të bardhë nusërie me detaje si pelerinë, ndërsa Attal mbante veshur një kostum blu marine dhe një këmishë të bardhë.
Të sapomartuarit erdhën në dasmë së bashku, gjë që ishte zgjedhja e tyre jo tradicionale dhe mbërritën në vendin e ceremonisë me një Porsche.
Foto: Instagram
Modelja mbante në dorë një buqetë me zambakë të bardhë, flokët i kishte të lidhura topuz, dhe të ftuarit i pritën përpara vendit ku ndodhej martesa dhe fotografuan mbërritjen e tyre.
Ata konfirmuan fejesën pas propozimit të Benit në Greqi, ku Attal përgatiti një ambient romantik me petale trëndafili të kuq dhe një tavolinë me pamje nga bregdeti.
Foto: Instagram
Blondeau më pas postoi foto të unazës me një diamant të madh në rrjetet sociale dhe shkroi: "I thashë po shokut tim më të mirë. Ja ku jemi përgjithmonë".
Çifti filloi të dilte bashkë në vitin 2020 dhe në mars zbuloi se ishin fejuar.
Foto: Instagram
Blondeau është vajza e ish-futbollistit francez Patrick Blondeau dhe stilistes e prezantueses së modës, Veronique Loubry.
Ajo hyri në industrinë e modës në moshë të re, duke sfiluar në një sfilatë të Jean Paul Gaultier në moshën katërvjeçare.
Foto: Instagram
Më vonë u bë modelja më e re që pozoi për Vogue Paris dhe fitoi vëmendje ndërkombëtare për shkak të titujve të hershëm mediatikë dhe fushatave për shtëpitë e mëdha të modës. /Telegrafi/