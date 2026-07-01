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Modelja dhe aktorja amerikane, Brooks Nader, po kalon disa ditë pushimi në Kroaci, ku është vendosur në bregdetin e Adriatikut, më saktësisht në Dubrovnik.

Edhe pse nuk e ka zbuluar drejtpërdrejt vendndodhjen në Instagram, nga fotografitë e publikuara kuptohet se ajo po viziton qytetin e vjetër të Dubrovnikut.

Nader është parë duke shëtitur në rrugicat historike të qytetit dhe pranë katedrales.

Foto: Instagram

Ajo ka tërhequr vëmendje edhe me mënyrën luksoze të udhëtimit, pasi në Dubrovnik mbërriti me jaht.

Në rrjetet sociale publikoi pamje nga brendësia e mjetit lundrues si edhe peizazhin e detit që e priste çdo mëngjes.

Foto: Instagram

Ende nuk dihet se cili do të jetë destinacioni i saj i radhës pas qëndrimit në Kroaci.

Brooks u bë e njohur pasi fitoi garën 'Sports Illustrated Swimsuit Search', duke nisur më pas një bashkëpunim të suksesshëm me revistën e njohur sportive.

Foto: Instagram

Krahas karrierës si modele, është angazhuar edhe në projekte televizive dhe reality shou.

Së fundmi, ka siguruar një nga rolet kryesore në versionin e ri të serialit 'Baywatch', që po përgatitet nga 'Fox Broadcasting Company'. /Telegrafi/

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

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