Mobiliet e kopshtit do të duken si të reja pa shpenzuar pothuajse asgjë
Sekreti fshihet te disa përbërës që shumica i kanë në shtëpi, por rrallë i përdorin për këtë qëllim
Ditëve të ngrohta, kalojmë gjithnjë e më shumë kohë në oborr, në tarracë apo në kopsht. Por, pasi qëndrojnë për muaj të tërë jashtë, mobiliet e kopshtit humbasin shkëlqimin – mbi to grumbullohen pluhuri, njollat e shiut, lagështia, madje edhe ndryshku.
Lajmi i mirë është se nuk keni nevojë gjithmonë për produkte të shtrenjta pastrimi. Me disa përbërës që pothuajse çdo familje i ka në kuzhinë, mund t'u riktheni pastërtinë dhe pamjen e bukur mobilieve prej druri, metali, plastike apo ratani.
Mjafton të zgjidhni mënyrën e duhur të pastrimit sipas materialit, në mënyrë që të mos e dëmtoni.
Patatja dhe limoni largojnë ndryshkun nga metali
Mobiliet metalike të kopshtit mund të mbulohen me ndryshk, sidomos nëse ekspozohen shpesh ndaj shiut dhe lagështisë. Para se t'i lani, hiqni fillimisht pjesët e ndryshkura.
Një mënyrë e thjeshtë është të përdorni një patate të gjallë. Priteni përgjysmë dhe fërkojeni mbi zonat e ndryshkura. Mund të përdorni edhe gjysmë limoni të zhytur në kripë, pasi acidi i limonit dhe efekti gërryes i kripës ndihmojnë në largimin e ndryshkut.
Më pas, lani mobilien me ujë të vakët ku keni tretur rreth ¼ filxhani detergjent për enë në katër litra ujë. Fshijeni me një leckë të pastër dhe lëreni të thahet plotësisht.
Për të parandaluar rikthimin e ndryshkut, rekomandohet aplikimi i një shtrese mbrojtëse kundër korrozionit.
Ratani pastrohet vetëm me shkumë
Ratani (material i thurur natyror) kërkon kujdes të veçantë, pasi uji i tepërt mund të depërtojë në fijet e tij dhe ta dëmtojë materialin.
Përzieni pak ujë me disa pika detergjent për enë derisa të krijohet shkumë. Me një leckë të butë merrni vetëm shkumën dhe pastroni sipërfaqen, pa e lagur tepër.
Për vendet e vështira, si nyjet apo hapësirat ndërmjet fijeve, përdorni një furçë të vjetër dhëmbësh.
Pas pastrimit, lëreni mobilien të thahet në diell. Nëse vëreni çarje të vogla, mund t'i trajtoni me vaj liri të ngrohur lehtë, të cilin e aplikoni me një leckë të butë, transmeton Telegrafi.
Uthulla rikthen shkëlqimin e plastikës
Mobiliet plastike janë më të lehtat për t'u mirëmbajtur, por me kalimin e kohës, sidomos ato të bardhat, mund të zverdhen ose të mbulohen me njolla.
Për pastrim të zakonshëm mjafton ujë i ngrohtë me detergjent për enë. Me një sfungjer ose leckë hiqni mbetjet e ushqimit, insekteve dhe papastërtitë e përditshme.
Për t'i rikthyer bardhësinë plastikës, përzieni gjysmë filxhani uthull me rreth dy litra ujë dhe fshijeni sipërfaqen me këtë tretësirë.
Nëse njollat janë më kokëforta, uthullën mund ta vendosni direkt në sfungjer. Edhe këtu, furça e vjetër e dhëmbëve është ideale për vrimat dhe pjesët e vështira për t'u arritur.
Druri pastrohet me kujdes
Mobiliet prej druri zakonisht mbrohen me llak ose veshje mbrojtëse, ndaj në shumicën e rasteve kanë nevojë vetëm për një pastrim të lehtë.
Hiqni fillimisht pluhurin me një furçë ose sfungjer të butë dhe më pas fshijini me një leckë pak të lagur. Mos përdorni shumë ujë, sepse druri e thith lagështinë dhe mund të deformohet.
Nëse ka gërvishtje ose çarje të vogla, një metodë e vjetër është të vendosni mbi to një sfungjer të lagur dhe ta lini gjatë natës. Lagështia ndihmon që fijet e drurit të fryhen lehtë, duke e bërë dëmtimin më pak të dukshëm.
Kujdes që sfungjeri të mbulojë vetëm zonën e dëmtuar.
Si t'i mbani mobiliet e kopshtit të pastra për më gjatë
Mirëmbajtja e rregullt zgjat ndjeshëm jetën e mobilieve të kopshtit. Pastroni herë pas here pluhurin, mos i lini jastëkët të lagur për një kohë të gjatë dhe, kur nuk i përdorni, mbulojini ose ruajini në një vend të mbrojtur.
Vetëm pak minuta kujdes herë pas here mjaftojnë për të parandaluar njollat e forta dhe për t'i mbajtur mobiliet e oborrit apo tarracës të pastra dhe të bukura për shumë vite. /Telegrafi/