Nga klima mund të dalin deri në 15 litra ujë në ditë – ja për çfarë mund ta përdorni
Shumica e hedhin pa menduar, por uji i kondensuar nga kondicioneri mund të shfrytëzohet në disa mënyra praktike në shtëpi – vetëm një përdorim duhet shmangur
Gjatë ditëve të nxehta të verës, kondicionerët punojnë pothuajse pa ndërprerje për të freskuar shtëpitë dhe zyrat. Megjithatë, përveç ajrit të ftohtë, ata prodhojnë edhe një sasi të konsiderueshme uji të kondensuar, të cilin shumica e njerëzve e derdhin pa menduar në kanalizim.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se ky ujë mund të ketë disa përdorime të dobishme në shtëpi. Hulumtimet tregojnë se është i përshtatshëm për ujitjen e bimëve, pastrimin dhe përdorime të tjera teknike, megjithëse nuk është i sigurt për t’u pirë pa trajtim shtesë.
Si krijohet uji nga kondicioneri?
Uji i kondensuar krijohet kur ajri i ngrohtë dhe i lagësht kalon mbi avulluesin e ftohtë brenda kondicionerit. Për shkak të ndryshimit të temperaturës, avulli i ujit në ajër shndërrohet në pika, të cilat mblidhen dhe largohen përmes tubit të kullimit.
Sasia e ujit që prodhon kondicioneri varet kryesisht nga lagështia e ajrit dhe kushtet në të cilat punon pajisja.
Te kondicionerët portativë, uji zakonisht mblidhet në një enë të posaçme, ndërsa te shumica e kondicionerëve të montuar në mur, tubi i shkarkimit e largon kondensatin jashtë ose drejt sistemit të kullimit, transmeton Telegrafi.
Për çfarë mund të përdoret uji nga kondicioneri?
Meqenëse krijohet përmes kondensimit, ky ujë përmban relativisht pak minerale dhe në këtë aspekt i ngjan ujit të distiluar. Për këtë arsye mund të përdoret për punë ku nuk nevojitet ujë i pijshëm.
Mund të shfrytëzohet për:
- ujitjen e luleve dhe kopshtit
- mbushjen e hekurave me avull
- shpëlarjen e tualetit
- larjen e tarracave dhe oborrit
- disa procese teknike në shtëpi apo industri
Ai mund të jetë veçanërisht i përshtatshëm për bimët që nuk e tolerojnë mirë sasinë e madhe të gëlqeres në ujin e rubinetit, si orkidetë dhe disa lloje tropikale.
Një kondicioner mund të prodhojë deri në 15 litra ujë në ditë
Një studim i kryer në vitin 2020 në Palestinë analizoi cilësinë e ujit të kondensuar të mbledhur nga kondicionerët në banesa, restorante dhe dyqane.
Studiuesit analizuan vlerën e pH-së, temperaturën, sasinë e substancave të tretura, praninë e metaleve dhe karakteristika të tjera kimike.
Rezultatet treguan se ky ujë ishte i përshtatshëm për ujitjen e bimëve, ndërsa për konsum njerëzor nuk i plotësonte të gjitha standardet e nevojshme.
Analizat zbuluan sasi të vogla metalesh si bakri, hekuri, alumini, zinku dhe mangani, por kryesisht në përqendrime që nuk përbëjnë problem për përdorim në kopshtari.
Veçanërisht interesante është se një kondicioner, në varësi të temperaturës dhe lagështisë së ajrit, mund të prodhojë nga rreth 8.6 deri në 15 litra ujë të kondensuar në ditë. Gjatë muajve të verës, kjo mund të përfaqësojë një sasi të konsiderueshme uji.
A mund të pihet uji nga kondicioneri?
Edhe pse duket i pastër, uji nga kondicioneri nuk është i sigurt për t’u pirë. Studimet tregojnë se bakteret mund të eliminohen me filtrim dhe trajtime të posaçme, por për konsum kërkohet përpunim shtesë dhe kontroll i rregullt i cilësisë së ujit.
Si të mblidhet siç duhet uji nga kondicioneri?
Nëse dëshironi ta shfrytëzoni ujin e kondensuar nga kondicioneri, këshillohet që ta mblidhni në një enë të pastër dhe të mos e ruani për një kohë të gjatë, për shkak të mundësisë së zhvillimit të mikroorganizmave.
Përdoreni për ujitjen e bimëve, pastrimin apo nevoja të tjera teknike, por jo për gatim ose pije pa trajtimin e duhur.
Edhe pse nuk mund ta zëvendësojë ujin e pijshëm, kondensati i kondicionerit mund të jetë një mënyrë e thjeshtë për të zvogëluar humbjen e panevojshme të ujit gjatë verës dhe për ta shfrytëzuar më mirë një burim që zakonisht hidhet. /Telegrafi/