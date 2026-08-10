Nuk ju duhen më roletat e shtrenjta: Kjo alternativë vendoset pa asnjë shpim
Mjaftojnë disa minuta për ta ndryshuar pamjen e dritares, ndërsa kur zhvendoseni, mund ta merrni me vet
Nëse roletat klasike ju duken një zgjidhje tepër e kushtueshme, ekziston një alternativë e thjeshtë që po zgjidhet gjithnjë e më shpesh: perde dhe panele që vendosen pa shpime dhe pa montim të komplikuar.
Këto janë veçanërisht praktike për qiramarrësit, sepse nuk kërkojnë ndryshime të përhershme në dritare. Disa modele fiksohen me mbajtëse vetëngjitëse, grepa ose shufra teleskopike, ndaj mund të hiqen lehtësisht kur ndërroni banesë.
Përveç privatësisë, ato mund ta zbusin dritën e fortë të diellit dhe t’i japin hapësirës një pamje më të rregullt dhe moderne.
Një nga përparësitë më të mëdha është edhe çmimi. Krahasuar me vendosjen e roletave të reja, kjo zgjidhje mund të kushtojë dukshëm më pak, transmeton Telegrafi.
Një tjetër avantazh është se nuk keni nevojë të ndryshoni të gjithë sistemin e dritares. Nëse ndryshoni enterierin ose ju mërzit modeli, mjafton të ndërroni perden.
Pikërisht për këtë arsye, kjo zgjidhje është veçanërisht e përshtatshme për ata që jetojnë me qira: pa shpime, pa shpenzime të mëdha dhe pa mjeshtër.
Mjaftojnë vetëm disa minuta që dritarja të marrë një pamje krejt tjetër, ndërsa kur të vijë koha për t’u zhvendosur, gjithçka mund ta merrni me vete.
/Telegrafi/