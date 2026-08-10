Mjetet prej silikoni nuk mjafton vetëm t’i lani: Ja si t’ua hiqni njollat dhe aromat
Domatja, hudhra dhe erëzat mund të lënë gjurmë të forta – disa metoda të thjeshta mund t’i pastrojnë shumë më mirë se larja e zakonshme
Spatulat, lugët për përzierje dhe rrahëset prej silikoni pastrohen lehtë, ushqimi nuk ngjitet shumë në to dhe zakonisht kanë çmim të përballueshëm.
Megjithatë, edhe ky material praktik kërkon mirëmbajtje të duhur. Me kalimin e kohës, në mjetet prej silikoni mund të shfaqen njolla të forta, sidomos nga domatja, karota apo erëzat, ndërsa aromat e pakëndshme mund të mbeten edhe pas larjes.
Arsyeja është struktura e silikonit. Kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta, materiali mund të përthithë më lehtë molekula të aromave dhe ngjyruesve të ushqimit, të cilat më pas mbeten në sipërfaqe dhe mund të jenë më të vështira për t’u larguar.
Prandaj, një spatul me njolla salce domatesh apo një rrahëse që mban erën e hudhrës nuk duhet hedhur menjëherë. Disa metoda të thjeshta mund të ndihmojnë.
Si t’ua hiqni aromat e pakëndshme?
Nëse detergjenti dhe uji i ngrohtë nuk mjaftojnë, mund të përdorni uthull të bardhë.
Zhytini mjetet prej silikoni në një përzierje me pjesë të barabarta uji dhe uthulle dhe lërini për disa orë. Uthulla mund të ndihmojë në neutralizimin e aromave të forta.
Nëse aroma vazhdon, një metodë tjetër është ngrohja në furrë. Vendosini mjetet mbi një tepsi dhe ngrohini për 20–30 minuta në rreth 120 gradë Celsius.
Para se ta përdorni këtë metodë, kontrolloni gjithmonë udhëzimet e prodhuesit për t’u siguruar se mjeti është i përshtatshëm për ekspozim në temperatura të tilla, transmeton Telegrafi.
Si t’ua hiqni njollat?
Njollat dhe aromat janë probleme të ndryshme, ndaj nuk largohen gjithmonë me të njëjtën metodë.
Për njollat e forta, veçanërisht ato nga domatja dhe karota, mund të ndihmojë fërkimi i sipërfaqes me një sasi të vogël vaji bimor.
Kjo metodë mund të japë rezultat te disa lloje njollash, por nuk është njësoj efektive në çdo rast.
Pas trajtimit, mjeti duhet larë mirë me ujë të ngrohtë dhe detergjent.
Si të parandaloni thithjen e aromave?
Mënyra më e mirë për t’i mbajtur mjetet prej silikoni në gjendje të mirë është t’i lani menjëherë pas përdorimit, veçanërisht kur kanë qenë në kontakt me ushqime me aromë të fortë.
Shumica e mjeteve prej silikoni mund të lahen edhe në enëlarëse. Nëse prodhuesi e lejon, zakonisht është më mirë të vendosen në raftin e sipërm.
Duhet kontrolluar edhe gjendja e vetë materialit. Kur silikoni çahet, pritet ose dëmtohet, në të çarat e krijuara mund të mbeten mbetje ushqimore dhe pastrimi bëhet më i vështirë. Mjetet me dëmtime të mëdha është më mirë të zëvendësohen.
Me pastrim të rregullt dhe disa metoda të thjeshta, mjetet e kuzhinës prej silikoni mund të zgjasin për vite dhe të mbeten pa njolla të forta e pa aroma të pakëndshme. /Telegrafi/