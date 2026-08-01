Shtëpia mban erë edhe pse e pastroni rregullisht? Këto vende të harruara mund të jenë shkaku
Dyshemetë shkëlqejnë dhe banja është e pastër, por burimi i problemit mund të fshihet aty ku askujt nuk i shkon mendja
Ndodh që shtëpia të jetë e rregulluar, dyshemetë të jenë larë dhe banja të shkëlqejë nga pastërtia, por sapo hyni brenda, përsëri ndieni se diçka nuk është në rregull. Në vend të aromës së freskisë, në ajër qëndron një erë e pakëndshme, burimin e së cilës nuk arrini ta gjeni.
Ekspertët shpjegojnë se arsyeja shpesh nuk është higjiena e dobët, por disa vende që pothuajse të gjithë harrojmë t’i pastrojmë. Gjatë verës, kur temperaturat e larta dhe lagështia e shtuar favorizojnë shumimin e baktereve dhe krijimin e mykut, ky problem mund të bëhet edhe më i theksuar.
Shkarkuesi i lavamanit fsheh më shumë sesa mendoni
Një nga burimet më të zakonshme të erërave të pakëndshme gjendet pikërisht në kuzhinë.
Me kalimin e kohës, në shkarkuesin e lavamanit grumbullohen mbetje ushqimore, yndyrë dhe lagështi, duke krijuar kushte ideale për shumimin e baktereve që mund të shkaktojnë erë të keqe.
Shpëlarja e rregullt e shkarkuesit me ujë të nxehtë dhe pastrimi i tij herë pas here mund të ndihmojnë në parandalimin e problemit.
Sfungjerët dhe pecetat e kuzhinës
Sfungjeri me të cilin lani enët çdo ditë është shpesh një nga sendet më të papastra në shtëpi.
Nëse mbetet i lagur ndërmjet përdorimeve ose nuk ndërrohet mjaftueshëm shpesh, në të shumohen me shpejtësi mikroorganizmat që mund të bëhen burim i erërave të pakëndshme.
E njëjta gjë vlen edhe për pecetat e kuzhinës dhe leckat e tjera të pastrimit, të cilat duhet të lahen rregullisht dhe të thahen plotësisht përpara se të përdoren sërish, transmeton Telegrafi.
Koshi i mbeturinave
Edhe kur i nxirrni rregullisht mbeturinat, pjesa e brendshme e koshit mund ta mbajë erën.
Lëngjet e derdhura dhe mbetjet e vogla ushqimore shpesh grumbullohen në fund ose përgjatë skajeve, prandaj është e dobishme që herë pas here ta lani të gjithë koshin me ujë të ngrohtë dhe me një mjet të butë pastrimi.
Rrobalarësja
Shumë njerëz mendojnë se një pajisje që lan rrobat nuk mund të jetë burim i erës së pakëndshme.
Megjithatë, lagështia që mbetet në kazan, në sirtarin e detergjentit dhe në gomën rreth derës së rrobalarëses favorizon krijimin e mykut dhe shumimin e baktereve.
Pas larjes, lëreni derën e rrobalarëses hapur, në mënyrë që pjesa e brendshme të thahet, ndërsa sirtarin dhe gominat pastrojini herë pas here.
Perdet, qilimat dhe hapësirat pas mobilieve
Materialet tekstile i thithin lehtë erërat nga kuzhina, tymi i duhanit, kafshët shtëpiake dhe ajri i jashtëm.
Për këtë arsye, perdet, qilimat dhe tapiceritë e mobilieve duhet të lahen ose të pastrohen thellësisht herë pas here, edhe kur në pamje të parë duken të pastra.
Mos harroni as hapësirat pas dollapëve, divaneve dhe mobilieve të tjera, ku shpesh grumbullohen pluhuri dhe lagështia.
Kondicioneri
Gjatë verës, kondicioneri punon pothuajse çdo ditë, por filtrat e tij shpesh lihen pas dore.
Nëse nuk pastrohen rregullisht, në to mund të grumbullohen pluhur, myk dhe mikroorganizma, të cilët ndikojnë në cilësinë e ajrit dhe krijojnë erë të pakëndshme në dhomë.
Mirëmbajtja e rregullt e filtrave është e rëndësishme jo vetëm për një aromë më të këndshme, por edhe për funksionimin më efikas të pajisjes.
Si ta mbani shtëpinë të freskët për më gjatë?
Përveç pastrimit të rregullt të sipërfaqeve të dukshme, është e dobishme që:
- t’i ajrosni dhomat çdo ditë;
- t’i ndërroni rregullisht sfungjerët dhe pecetat e kuzhinës;
- t’i pastroni shkarkuesit dhe koshat e mbeturinave;
- t’i mirëmbani filtrat e kondicionerit;
- t’i lani perdet dhe t’i pastroni thellësisht qilimat disa herë në vit;
- ta lini derën e rrobalarëses hapur pas larjes.
Shpesh janë pikërisht hollësitë e vogla ato që bëjnë dallimin më të madh. Kur pastrohen vendet që zakonisht na shpëtojnë gjatë rregullimit të përditshëm, shtëpia jo vetëm që duket më e pastër, por fiton vërtet atë ndjenjë freskie që vërehet sapo hapet dera. /Telegrafi/