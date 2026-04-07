Mjeti sekret i CIA-s, i papërdorur më parë - që ndihmoi në gjetjen e pilotit të rrëzuar në Iran
CIA përdori një mjet të ri futurist të quajtur "Ghost Murmur" për të gjetur dhe shpëtuar pilotin e dytë amerikan që u rrëzua në Iranin jugor, ka mësuar The New York Post.
Teknologjia sekrete përdor magnetometri kuantike me rreze të gjatë për të gjetur gjurmën elektromagnetike të një rrahjeje zemre njerëzore dhe çiftëzon të dhënat me softuer inteligjence artificiale për të izoluar tingullin nga zhurma e sfondit, thanë dy burime pranë zbulimit, transmeton Telegrafi.
Ishte përdorimi i parë i mjetit në terren nga agjencia e spiunazhit - dhe u aludua për të hënën pasdite nga presidenti Donald Trump dhe drejtori i CIA-s, John Ratcliffe në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë.
"Është si të dëgjosh një zë në një stadium, përveçse stadiumi është një mijë milje katrorë shkretëtirë. Në kushtet e duhura, nëse zemra juaj po rreh, ne do t'ju gjejmë", tha një burim i informuar mbi programin.
Ky burim dhe një tjetër me njohuri për mjetet e mbledhjes së informacioneve Lockheed Martin i thanë The Post se "Ghost Murmur" u zhvillua nga Skunk Works, divizioni sekret i zhvillimit të avancuar të gjigantit të hapësirës ajrore.
Teknologjia është testuar me sukses në helikopterët Black Hawk për përdorim të mundshëm në të ardhmen në aeroplanët luftarakë F-35, tha burimi i dytë.
Oficeri i sistemeve të armëve i zhdukur dhe i plagosur - i njohur publikisht vetëm si "Dude 44 Bravo" - ishte fshehur në një çarje mali pasi aeroplani i tij F-15 u rrëzua në fund të javës së kaluar, duke mbijetuar dy ditë në terren të shkretë ndërsa trupat iraniane kërkonin amerikanin me një shpërblim për kokën e tij.
Peizazhi relativisht i shkretë bëri që "një përdorim ideal i parë operacional" i Murmurit Ghost, tha burimi i parë.
"Emri është i qëllimshëm. Murmur është një term klinik për një ritëm të zemrës. Ghost i referohet gjetjes së dikujt që, për të gjitha qëllimet praktike, është zhdukur", tha burimi.
Ishte "një mjedis po aq i pastër sa mund të kërkosh" për shkak të ndërhyrjes së ulët elektromagnetike, "pothuajse asnjë tingull njerëzor konkurrues dhe natën kontrastit termik midis një trupi të gjallë dhe dyshemesë së shkretëtirës", i cili "u dha operatorëve një shtresë dytësore konfirmimi".
“Normalisht ky sinjal është aq i dobët sa mund të matet vetëm në një mjedis spitalor me sensorë të shtypur pothuajse në gjoks”, tha burimi.
“Por përparimet në një fushë të njohur si magnetometria kuantike - konkretisht sensorë të ndërtuar rreth defekteve mikroskopike në diamantet sintetike - me sa duket kanë bërë të mundur zbulimin e këtyre sinjaleve në distanca shumë më të mëdha”, shtoi ai.
“Aftësia nuk është e gjithëdijshme. Funksionon më mirë në mjedise të largëta, me pak rrëmujë dhe kërkon kohë të konsiderueshme përpunimi”, tha ky person.
Burimet e The New York Post nuk e kishin të qartë se sa kohë ishte e nevojshme përpunimi në këtë përdorim. Është gjithashtu e paqartë nëse teknologjia mund të ketë përdorime të tjera ofensive në kohë lufte.
Edhe pse piloti i zhdukur kishte aktivizuar një sinjalizues Combat Survivor Evader Locator të prodhuar nga Boeing, vendndodhja e tij e saktë mbeti e pasigurt për ekipet e kërkim-shpëtimit.
Momenti vendimtar në misionin dy-ditor të kërkim-shpëtimit erdhi kur “Ghost Murmur” përcaktoi vendndodhjen e aviatorit - me burimin e parë që i përshkruante të dy teknologjitë si të dyja të dobishme dhe më pas konfirmonte vendndodhjen.
“Ai duhej të dilte [nga çarja] për të dërguar sinjalin”, tha burimi i parë.
“Ishte më pak e rëndësishme sinjali që ata dërguan dhe më e rëndësishme që ai duhej të dilte për ta dërguar [atë]”, shtoi ai.
Trump dhe Ratcliffe aluduan për teknologjinë e re ndërsa informuan shtypin mbi misionin e njëpasnjëshëm, por dramatik, i cili përfshinte qindra trupa amerikane dhe dy aeroplanë shpëtimi të bllokuar në një fushë, duke kërkuar më shumë aeroplanë dhe shkatërrimin e aeroplanëve të bllokuar - pa viktima amerikane.
Ratcliffe, i cili nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve në konferencë, tha se të shtunën në mëngjes agjencia e spiunazhit “e arriti objektivin tonë kryesor duke gjetur dhe duke dhënë konfirmim se një nga më të mirët dhe më të guximshmit e Amerikës ishte gjallë dhe i fshehur në një çarje mali - ende i padukshëm për armikun, por jo për CIA-n”.
“Ky konfirmim iu transmetua presidentit nga Sekretari i Luftës, Pete Hegseth, dhe operacioni kaloi shpejt në fazën e ekzekutimit”, tha drejtori i CIA-s.
Trump i tha shtypit se CIA e pa amerikanin e zhdukur nga “40 milje larg”.
“Është si të gjesh një gjilpërë në kashtë, duke gjetur këtë pilot, dhe CIA ishte e pabesueshme. CIA ishte shumë përgjegjëse për gjetjen e kësaj pikëze të vogël”, tha Trump të hënën.
Presidenti tha se Ratcliffe “bëri një punë fenomenale atë natë - ai bëri diçka për të cilën nuk e di nëse doni të flisni për të. Nëse doni, mundeni. Nuk jam i sigurt nëse duhet ta bëjë”.
Presidenti bëri shaka se teknologjia “mund të klasifikohet, në të cilin rast do të duhej ta fusja në burg nëse ai flet për të dhe nuk dua ta fus në burg. Ai nuk e meriton këtë”. /Telegrafi/