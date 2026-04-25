Miti i dritës blu: Pse studiuesit po rishikojnë gjithçka që dimë për ekranet dhe gjumin
Për vite me radhë është thënë se telefonat na prishin gjumin, por studimet e reja tregojnë se historia mund të jetë shumë më e ndërlikuar
Për vite me radhë është përsëritur i njëjti paralajmërim: drita blu nga telefoni e mashtron trurin, e mban zgjuar organizmin dhe pengon prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit.
Pikërisht për këtë arsye shumë telefona kanë funksionin “night mode”, i cili e ngroh ngjyrën e ekranit në mbrëmje. Shumë ekspertë të gjumit këshillojnë gjithashtu shmangien e ekraneve para se të flini.
Megjithatë, studimet më të reja tregojnë se kjo teori nuk është aq e prerë sa është menduar.
Hulumtimet japin rezultate të përziera
Po, ekzistojnë shumë studime që kanë gjetur se drita blu gjatë natës mund ta çrregullojë ritmin cirkadian dhe të ndikojë negativisht në gjumë.
Por ka edhe kërkime që tregojnë diçka tjetër.
Një studim i vitit 2023 nga University of Basel dhe Max Planck Institute for Biological Cybernetics i ekspozoi pjesëmarrësit ndaj tri llojeve të dritës, përfshirë dritën blu dhe të verdhë, një orë e gjysmë pas kohës së gjumit.
Rezultati ishte interesant: të gjitha format e dritës ndikuan negativisht në gjumë, por shkencëtarët nuk gjetën prova bindëse se drita blu ishte më e dëmshme se të tjerat.
Edhe studime të tjera kanë sugjeruar se drita blu nga ekranet ndoshta nuk ndikon në nivelin e melatoninës aq shumë sa besohej më parë, shkruan Huffington Post, përcjell Telegrafi.
A janë ekranet të padëmshme para gjumit?
Jo domosdoshmërisht. Problemi mund të mos jetë vetëm drita blu.
Ekspertët theksojnë se aktiviteti që bëni në ekran ka po aq rëndësi. Lojërat, videot dinamike apo rrjetet sociale mund ta mbajnë trurin aktiv shumë më tepër sesa, për shembull, shikimi i televizorit.
Dr. Michael Gradisar, specialist i shkencës së gjumit në Sleep Cycle, ka deklaruar se të dhënat nuk e mbështesin plotësisht rekomandimin që njerëzit të shmangin ekranet një orë para gjumit.
Sipas tij, më e dobishme mund të jetë zgjedhja e pajisjeve ose përmbajtjeve më pak stimuluese para fjetjes.
Çfarë dihet me siguri?
Edhe pse debati për dritën blu vazhdon, një gjë është e qartë: çdo dritë artificiale gjatë natës mund të ndikojë në orën biologjike.
Nga ana tjetër, drita natyrale e mëngjesit ndihmon shumë në rregullimin e ritmit të brendshëm të trupit. Po ashtu, rutinat e rregullta si ushqimi në orar dhe aktiviteti fizik kanë ndikim pozitiv.
Pra, a duhet ta lini telefonin?
Nëse flini mirë pavarësisht përdorimit të telefonit në mbrëmje, nuk ka prova të mjaftueshme që zakoni duhet ndërprerë patjetër.
Megjithatë, nëse keni vështirësi me gjumin, ia vlen të provoni më pak ekran, ndriçim më të ulët dhe përmbajtje më qetësuese para fjetjes. Në fund, duket se problemi nuk është vetëm drita blu, por mënyra se si e përdorim teknologjinë. /Telegrafi/