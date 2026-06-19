Mirlind Daku zbulon për herë të parë portretin e vajzës së tij
Sulmuesi i Kombëtares, Mirlind Daku, ka ndarë me ndjekësit një moment mjaft të veçantë nga jeta e tij personale.
Për herë të parë, futbollisti ka publikuar portretin e plotë të vajzës së tij, Miresa.
Në fotografinë e shpërndarë në rrjetet sociale, ai shfaqet pranë të voglës, e cila duket tejet e ëmbël me një peshqir mbi kokë.
Postimi u prit menjëherë me shumë pëlqime dhe komente pozitive nga ndjekësit.
Mirlindi dhe bashkëshortja e tij, Vesa, u bënë prindër për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar. Që prej ardhjes në jetë të Miresës, çifti ka zgjedhur ta mbajë larg vëmendjes publike këtë periudhë të re dhe të bukur të jetës së tyre.
Së fundmi, familja ka shijuar disa ditë pushimi së bashku dhe pikërisht nga këto momente relaksi, Mirlind Daku vendosi të ndajë me publikun një nga kujtimet më të veçanta, duke prezantuar për herë të parë imazhin e vajzës që i ka ndryshuar jetën. /Telegrafi/