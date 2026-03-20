Miratohet monedha 24 karatëshe për 250-vjetorin e SHBA-së me portretin e Trumpit
Një monedhë ari me imazhin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, është miratuar nga një komision federal i arteve.
Monedha ari 24 karatëshe ka për qëllim të shënojë 250-vjetorin e Amerikës më 4 korrik dhe portretizon Trumpin pas një tavoline.
Pas një prezantimi nga Monedha Amerikane, Komisioni Amerikan i Arteve të Bukura votoi unanimisht për të miratuar dizajnin, pavarësisht pyetjeve mbi ligjshmërinë e tij.
Ligji federal nuk lejon që një president i gjallë të shfaqet në monedhën amerikane.
Por monedha po emetohet në përputhje me autoritetin dhe diskrecionin e Sekretarit të Thesarit, Scott Bessent, për të prerë dhe emetuar monedha ari të qëndrueshme.
Bessent pritet të urdhërojë prerjen e monedhës pasi Monedha Amerikane të nxjerrë përmasat përfundimtare.
Nënkryetari i komisionit, James McCrery, tha: "Unë propozoj miratimin e kësaj monedhe siç është paraqitur, dhe me inkurajimin e fortë që ta bëni sa më të madhe të jetë e mundur”.
Deri më tani, Calvin Coolidge është i vetmi president tjetër amerikan që është paraqitur në një monedhë gjatë jetës së tij. /Telegrafi/