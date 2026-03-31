Ministri i Sportit i Turqisë, Osman Askin Bak, ka komentuar ndeshjen e shumëpritur ndërmjet Kosovës dhe Turqisë, që zhvillohet sonte (e martë) në kuadër të finales së play-off-it për kualifikim në Kupën e Botës 2026.

Ai foli pas takimit që zhvilloi me ministrin e Rinisë dhe Sportit të Kosovës, Blerim Gashani.

I pyetur nga KosovaPress për rezultatin e mundshëm të përballjes, Bak u shpreh se nuk mund të bëjë parashikime.

Formacionet e mundshme për finalen Kosovë-Turqi: Foda dhe Montella pa befasi

Sipas tij, gjithçka do të vendoset në fushën e lojës nga vetë futbollistët, duke theksuar rëndësinë dhe nivelin e lartë të kësaj përballjeje.

Ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Turqisë zhvillohet sonte në stadiumin Fadil Vokrri nga ora 20:45.

