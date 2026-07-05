Ministri polak i Mbrojtjes urdhëron deklasifikimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën
Ministri polak i Mbrojtjes, Władysław Kosiniak-Kamysz, tha se ka urdhëruar deklasifikimin e ndihmës ushtarake të ofruar Ukrainës që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë.
"Pas konsultimit me kryeministrin Donald Tusk, duke ruajtur përgjegjësinë ndaj opinionit publik dhe në përputhje me rregulloret ligjore, kam urdhëruar deklasifikimin e të gjitha donacioneve për Ukrainën për vitet 2022-2026", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Ministri vuri në dukje se procesi i ofrimit të ndihmës ushtarake u iniciua nga qeveria e PiS nën ministrin e atëhershëm të mbrojtjes, Mariusz Błaszczak, dhe se presidenti mbahet i informuar për çdo transferim ndihme - aktualisht Karol Nawrocki dhe më parë Andrzej Duda.
"Gjithashtu kam udhëzuar SKW-në të hetojë se kush ka kërkuar qëllimisht të zbulojë sekretet shtetërore. Ne po operojmë në kushte lufte në kufirin tonë; çdo veprim kundër interesit kombëtar polak rrezikon sigurinë e grave dhe burrave polakë", shkroi ministri.
Komentet e ministrit erdhën në përgjigje të akuzave të opozitës se qeveria ka transferuar fshehurazi raketa Patriot në Ukrainë, transmeton Telegrafi.
Krzysztof Bosak, nënkryetar i Sejmit polak dhe udhëheqës i Konfederatës, pretendoi më 4 korrik se "në mars, qeveria transferoi në Ukrainë raketa interceptuese të kushtueshme dhe të vështira për t'u siguruar për sistemin Patriot fshehurazi nga Sejmi".
Ai theksoi se "Polonia i bleu ato nga SHBA-të për të ndërtuar një sistem shumështresor të mbrojtjes ajrore", dhe se këto raketa janë të vetmet në arsenalin e ushtrisë polake të afta për t'iu kundërvënë raketave ruse Iskander.
Sfondi: Kohët e fundit, ministri polak i mbrojtjes tha se Ukraina ishte tërhequr nga një marrëveshje, sipas së cilës Polonia do të transferonte avionë luftarakë MiG-29 në këmbim të qasjes në teknologjitë e dronëve. /Telegrafi/