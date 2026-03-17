Ministri izraelit i Mbrojtjes thotë se shefi i sigurisë së Iranit është vrarë
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz ka deklaruar se iraniani Ali Larijani u vra në një sulm izraelit gjatë natës.
Megjithatë, Irani duket se e mohoi raportin duke postuar një shënim të shkruar me dorë, i cili pretendonte se ishte shkruar nga Larijani, në mediat shtetërore iraniane, transmeton Telegrafi.
Larijani - një këshilltar kyç i ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei - ishte ndër figurat e larta iraniane të parë publikisht në një protestë për Ditën e Al-Quds në Teheran të premten.
Në anën tjetër ishte raportuar se edhe lideri i ri suprem Mojtaba Khamenei ishte plagosur gjatë sulmeve ajrore amerikano-izraelite.
Megjithatë deri më tani një pretendim i tillë është mohuar kategorikisht nga autoritetet iraniane, të cilat theksuan se ai është mirë e shëndoshë. /Telegrafi/