Ministri i Jashtëm hungarez pranon se i ka telefonuar Lavrovit të Rusisë gjatë takimeve kyçe të BE-së
Ministri i Jashtëm i Hungarisë, Péter Szijjártó, ka pranuar se kontakton rregullisht homologun e tij rus, Sergei Lavrov, gjatë takimeve private të BE-së për çështjet e jashtme.
Më parë, qeveria hungareze i kishte hedhur poshtë këto akuza si lajme të rreme.
Gazeta Washington Post raportoi gjatë fundjavës se Szijjártó ishte rregullisht në kontakt me Lavrovin gjatë takimeve në Bruksel, duke komunikuar me të gjatë pushimeve.
Akuzat janë shpërthyese pasi vendet anëtare të BE-së janë të detyruara nga parimi i bashkëpunimit të sinqertë dhe përmbajtja e takimeve të tilla theksohet të jetë konfidenciale.
Dhe të hënën, Komisioni Evropian i bëri thirrje Hungarisë të sqarojë çështjen, duke i përshkruar raportet si "shqetësuese".
Szijjártó, duke folur në një aktivitet fushate në Keszthely, Hungari, të hënën në mbrëmje, konfirmoi komunikimet të hënën në mbrëmje, duke argumentuar se vendimet e BE-së për energjinë, industrinë e automobilave dhe sigurinë ndikojnë drejtpërdrejt në marrëdhëniet e Hungarisë me partnerët jashtë bllokut.
"Po, këto çështje duhet të diskutohen me partnerët tanë jashtë Bashkimit Evropian. Unë flas jo vetëm me ministrin e Jashtëm rus, por edhe me ata amerikanë, turq, izraelitë, serbë dhe të tjerë para dhe pas takimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian", ka thënë Szijjártó.
"Ajo që them mund të tingëllojë e ashpër, por diplomacia ka të bëjë me të folurit me udhëheqësit e vendeve të tjera", shtoi ai.
Ministri gjithashtu ngarkoi një video në mediat sociale të martën në mëngjes në të cilën hodhi poshtë pretendimet se kishte shkelur ndonjë protokoll sigurie në takimet e Këshillit të Punëve të Jashtme.
Ai shtoi se asnjë sekret nuk diskutohet në nivel ministror.
Zbulimet vijnë ndërsa tensionet politike rriten përpara zgjedhjeve parlamentare të Hungarisë.
Partia Fidesz e kryeministrit Viktor Orbán përballet me një sfidë të fortë nga Partia Tisza e liderit të opozitës Péter Magyar, e cila aktualisht është përpara në sondazhet e opinionit.
Qeveria e Orbán është një nga të paktat në Evropë që mban lidhje të rregullta me Kremlinin.
Hungaria gjithashtu vazhdon të importojë vëllime të mëdha të lëndëve djegëse fosile nga Rusia, pavarësisht presionit të BE-së për të zvogëluar varësinë energjetike nga Moska.
E Szijjártó e ka vizituar Moskën 16 herë që kur Rusia nisi pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.
Udhëtimi i tij më i fundit u zhvillua më 4 mars, kur ai u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin. /Telegrafi/