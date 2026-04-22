Ministrat e BE-së hedhin poshtë thirrjet për të pezulluar marrëveshjen tregtare izraelite për shkak të 'krimeve të luftës'
Ministrat e Jashtëm të BE-së hodhën poshtë thirrjet për t'i dhënë fund tregtisë preferenciale me Izraelin në lidhje me akuzat për krime lufte, duke theksuar përçarjet e vazhdueshme brenda bllokut mbi Lindjen e Mesme.
Megjithatë, shefja e politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se do të zhvilloheshin diskutime të mëtejshme, duke përfshirë shqyrtimin e një propozimi nga Franca dhe Suedia për të vendosur tarifa për mallrat me origjinë nga vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze.
"Nuk mund ta humbasim nga sytë Gazën dhe Bregun Perëndimor", u tha Kallas gazetarëve në një konferencë për shtyp, transmeton Telegrafi.
Përpara takimit në Luksemburg të martën, qeveritë e Spanjës, Irlandës dhe Sllovenisë i bënë thirrje BE-së të "mbajë përgjegjësinë e saj morale dhe politike dhe të mbrojë vlerat thelbësore që kanë mbështetur projektin evropian që nga themelimi i tij".
"Kushtet në Gaza janë të padurueshme, të shënuara nga shkeljet e vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit dhe hyrja qartësisht e pamjaftueshme e ndihmës humanitare në Rrip", thuhej në letrën drejtuar Kallas.
“Situata në Bregun Perëndimor po përkeqësohet me shpejtësi, me dhunë në rritje kundër palestinezëve: kolonët radikalë po veprojnë pa u ndëshkuar”, shtoi ajo, duke iu referuar asaj që e përshkroi si “vdekje të patolerueshme” të palestinezëve.
Kallas tha se nuk kishte mbështetje të mjaftueshme midis shteteve anëtare për propozimet, pa asnjë ndryshim në qëndrimet për të mbështetur një pezullim të plotë ose të pjesshëm të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael.
Një pezullim i plotë do të kërkonte mbështetje unanime nga të gjitha 27 shtetet anëtare, ndërsa një pezullim i pjesshëm do të kërkonte një shumicë të kualifikuar, që përfaqëson të paktën 55% të shteteve anëtare dhe 65% të popullsisë së BE-së.
Rezultati ishte parashikuar gjerësisht, pasi disa shtete anëtare më të mëdha, përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, nuk pritej të mbështesnin masa të tilla.
Në të njëjtën kohë, një numër vendesh të BE-së, përfshirë Gjermaninë, kanë kritikuar fushatën e vazhdueshme ushtarake të Izraelit në rajon, si dhe zhvillimet e fundit legjislative në Parlament.
Një zëdhënës i kancelarit gjerman Friedrich Merz tha se ai kishte “shprehur shqetësimin e tij të thellë për zhvillimet në territoret palestineze” në ditët e fundit.
“Nuk duhet të ketë aneksim de facto të pjesshëm të Bregut Perëndimor”, tha zëdhënësja që Merz i tha kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu gjatë një telefonate. /Telegrafi/