Minçev: Qeveri teknike deri në zgjedhjet e ardhshme, pastaj vjen shfuqizimi i plotë i saj
Amendamentet në Ligjin për Qeverinë, të cilat parashikojnë heqjen e të ashtuquajturës "Qeveri të Përzhinos", ose teknike, po hyjnë në fazën e tyre përfundimtare. Projektligji së shpejti do t'i dorëzohet Qeverisë nga Ministria e Administratës Publike, e më pas do të zhvillohet një debat në Kuvend, deklaroi Ministri i Administratës Publike Goran Minçev.
Minçev në "Sitel" theksoi se procesi ishte transparent dhe gjithëpërfshirës, me pjesëmarrjen aktive të partive opozitare. Ai kujtoi se çështja e qeverisë teknike u ngrit edhe në një takim të liderëve, gjatë të cilit, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, iu dha hapësirë opozitës për të kontribuar në krijimin e zgjidhjes ligjore.
Sipas tij, teksti i projektligjit iu dorëzua koordinatorëve të të gjitha grupeve parlamentare në Kuvend, me një afat për komente dhe propozime, disa prej të cilave u pranuan. Siç shpjegoi ai, janë miratuar edhe kërkesat e LSDM-së që ministra shtesë t'u caktohen portofoleve të propozuara nga opozita.
Si kompromis, është planifikuar që qeveria teknike të jetë e vlefshme për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pavarësisht nëse ato do të jenë të rregullta apo të jashtëzakonshme, pas të cilave do të shfuqizohet plotësisht.
Ministri tregoi se ligji do të miratohet me shumicë të thjeshtë prej 61 deputetësh, pa pasur nevojë për shumicën e "Badinterit".
Ai vlerësoi se modeli me 100 ditë qeveri teknike ngadalëson ndjeshëm procesin e reformave, duke theksuar se "Qeveria e Przhinos" u prezantua në vitin 2016 për të siguruar zgjedhje të drejta dhe demokratike, dhe pas disa cikleve zgjedhore me vlerësime pozitive, ajo e ka përmbushur rolin e saj./Telegrafi/