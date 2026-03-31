Milatoviq para deputetëve: Vizioni ynë për hyrje në BE nuk është i plotë pa Maqedoninë e Veriut
"Miqësia jonë tejkalon frazat e zakonshme diplomatike për mungesën e çështjeve të hapura. Është thelbësore, është përjetuar dhe është reale. Është një miqësi e ndërtuar nga individë si shkrimtari ynë i madh Radovan Zogoviç, i cili njohu të njëjtën frymë të palëkundur lirie në karakterin malazez dhe maqedonas. Është fija që na lidh dhe shihet në veprën e shkrimtarit dhe revolucionarit tuaj të madh, Koço Racin, i cili pa te shokët malazezë vëllezër sipas idealeve të drejtësisë, theksoi Presidenti malazez Jakov Milatoviç në fjalimin e tij para deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut.
Milatoviq, i cili është në vizitën e tij të parë zyrtare në vendin tonë, theksoi se Mali i Zi qëndron sot në derën e Bashkimit Evropian dhe se pret me optimizëm që së shpejti të bëhet anëtari i tij i parë.
"Ne duam të bëhemi shteti i 28-të anëtar në vitin 2028. Megjithatë, dua ta bëj të qartë këtu, vizioni ynë nuk është i plotë pa ju. Vizioni ynë është i gjithë Ballkani Perëndimor si një pjesë e pandashme e familjes evropiane", theksoi Milatoviq.
"Në frontin e politikës së jashtme, ai kujtoi, "ne po ecim me të njëjtin ritëm dhe jemi krenarë që ishim në gjendje t'ju shtrijmë dorën drejt anëtarësimit në NATO. Sot konfirmojmë përputhjen tonë të plotë me vlerat euroatlantike", tha Milatoviq.
Duke iu referuar bashkëpunimit midis dy vendeve, Presidenti malazez Milatoviq tha se bashkëpunimi ynë në ekonomi, infrastrukturë, energji dhe turizëm nuk duhet të mbetet vetëm në nivelin e potencialit.
"Është detyra jonë e përbashkët të lidhim institucionalisht ekonomitë tona dhe të modernizojmë shoqëritë tona në mënyrë që rezultatet e politikave tona të bëhen të matshme me një jetë më të mirë për çdo qytetar", tha Milatoviq.
Në Kuvend, Presidenti malazez u takua edhe me kryetarin e Dhomës Legjislative, Afrim Gashi.