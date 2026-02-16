Milani po planifikon një transferim gjatë verës për yllin e Barcelonës
Barcelona pritet të ketë një verë të ngarkuar në aftin kalimtar, me disa blerje të rëndësishme që janë në axhendë, por edhe largime të mundshme nga ekipi i Hansi Flick, duke përfshirë emra si Robert Lewandowski dhe Marc Casado.
Një nga prioritetet e Barcelonës këtë verë është përforcimi i pozicionit të qendërmbrojtësit, ku klubi synon të sjellë një lojtar që mund të luajë në krahun e majtë.
Në rast se ky transferim realizohet, Gerard Martin mund të ulet në rolin e zëvendësuesit për pozicionin e mbrojtësit të majtë, me mundësinë që edhe vetë ai të largohet nga ‘Camp Nou’.
Sipas Matteo Moretto, Milani ka shfaqur interes për Martin.
Klubi italian e sheh 23-vjeçarin si një alternativë të fortë për përforcimin e mbrojtjes së majtë, ndërkohë që edhe Victor Valdepenas i Real Madridit është në listën e tyre të synimeve.
Fillimisht, vendosja e Martin në qendër e favorizoi, por performanca e tij nuk ka qëndruar në nivelet e pritura.
Së fundmi, Pau Cubarsi dhe Eric Garcia kanë qenë titullarët e Barcelonës në këtë pozicion, me Ronald Araujo si zëvendësues kryesor.
Ekziston mundësia që Barcelona të shesë Martin gjatë verës, por vetëm nëse oferta është e përshtatshme për klubin.
Fondet e marra nga një shitje e tillë do të përdoren për transferime të tjera, ndërkohë që zëvendësimi i tij nuk duket domosdoshmërisht i nevojshëm, pasi Jofre Torrents mund të ngjitet si zëvendësuesi i Alejandro Balde.
Hansi Flick do të ketë fjalën përfundimtare në vendimin e ardhshëm të Martin.
Ai e vlerëson lojtarin, por nëse shitja e tij siguron fonde për të forcuar ekipin me cilësi shtesë, nuk pritet të hezitojë.
Për momentin, mbetet për t’u parë nëse Milani do të konkretizojë interesin e tij para hapjes së afatit kalimtar. /Telegrafi/