Milani po kërkon një zëvendësues për Allegrin, katër tre emra në listën për trajner të ri
Massimiliano Allegri përballet me ditë vendimtare në San Siro. Fundi i sezonit ka hapur çarje në projekt dhe Milani tashmë po eksploron alternativa.
Kualifikimi për Ligën e Kampionëve mbetet një përparësi, por nuk duket më si diçka e sigurt. Klubi kuqezi po përgatit një vlerësim të plotë.
Milani po hyn në fund të sezonit me tensione si sportive ashtu edhe institucionale. Rënia e performancës së tyre në gjysmën e dytë të sezonit ka ndezur kambanat e alarmit. Gerry Cardinale kishte pritur një përgjigje më të fortë nga ekipi. Paqëndrueshmëria e tyre në Serie A e ka lënë pozicionin e trajnerit shumë më të pasigurt.
Allegri do ta mbledhë skuadrën në ‘Milanello’ para ndeshjes kundër Genoas. Është një ndeshje vendimtare, sepse një pengesë tjetër do të përshpejtonte çdo vendimmarrje. Kontrata e trajnerit përfshin një rinovim automatik deri në vitin 2028 nëse ekipi kualifikohet për Ligën e Kampionëve. Megjithatë, debati i brendshëm shkon përtej vetë kontratës.
Bordi vlerëson rezultatet, ndjenjat dhe ndërveprimet e përditshme. Problemi nuk është vetëm kualifikimi, por edhe të dish nëse projekti ende beson te trajneri i tij.
Nëse skuadra nuk arrin të kualifikohet për Ligën e Kampionëve, një ndryshim do të dukej pothuajse i pashmangshëm. Nëse kualifikohen, diskutimi do të mbetet i hapur për shkak të dyshimeve të mbetura.
Italiano, Conte dhe Van Bommel shfaqen në listë
Vincenzo Italiano është shfaqur si një kandidat i fortë. Profili i tij është tërheqës për shkak të intensitetit, aftësive të tij në menaxhimin e ekipit dhe aftësisë për të ndërtuar ekipe konkurruese pa deklarata të mëdha.
Antonio Conte do të ishte një opsion me ndikim të lartë. Zlatan Ibrahimovic mund të përpiqet të mbushë hendekun, megjithëse ardhja e tij do të kërkonte konsensus, investime dhe një projekt shumë të mirëpërcaktuar.
Mark van Bommel është gjithashtu në radar. Lidhja e tij personale me Ibrahimovicin funksionon në favor të tij, megjithëse kandidatura e tij do të kishte nevojë për mbështetjen e plotë të bordit.
Francesco Farioli është lidhur me këtë pozicion, por situata e tij duket më e komplikuar. Situata e tij aktuale te Porto dhe klauzola e tij e lirimit ia kufizojnë ndjeshëm mundësitë.
Milani nuk dëshiron të improvizojë. Ndjesia është se klubi po punon mbi disa skenarë, i vetëdijshëm se një rindërtim tjetër do të dëmtonte besueshmërinë e tij.
Ndërkohë, Allegri po përpiqet ta mbajë nën kontroll dhomën e zhveshjes. Prioriteti i tij publik është fitorja, sigurimi i kualifikimit në Evropë dhe lënia e bordit të zgjidhë problemet pasi të mbarojë Serie A. /Telegrafi/