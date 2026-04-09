Milani e do një sulmues të konfirmuar në verë, monitoron katër emra të njohur
Klubi i madh italian, Milani ka prioritet nënshkrimin e një qendërsulmuesi të ri këtë verë për të zgjidhur krizën e tyre të shënimit të golave.
Sipas Corriere dello Sport, kuqezinjtë kanë identifikuar Robert Lewandowskin e Barcelonës, Darwin Nunez të Al-Hilal, Nicolas Jackson të Chelseat dhe Mateo Retegui të Al-Qadsiah.
Kontrata e Lewandowskit skadon në verë dhe ai nuk ka vendosur ende për të ardhmen e tij - nëse do të rinovojë me Barçën me një pagë më të ulët apo do të kërkojë një transferim diku tjetër. Paga e tij e lartë do të jetë një pengesë edhe për kuqezinjtë.
Periudha e huazimit të Jackson me Bayern Munich skadon këtë verë, që do të thotë se ai do të duhet të kthehet te Chelsea, përveç nëse bavarezët vendosin t'ia zgjasin qëndrimin. I rikthyer te Chelsea, Jackson duket se nuk është në skemat e Liam Rosenior për shkak të formës së shkëlqyer të Joao Pedros.
— Corriere dello Sport (@CorSport) April 9, 2026
Retegui thuhet se është i etur të kthehet në Evropë nga Superliga e Arabisë Saudite, me Milanin dhe Juventusin që po e ndjekin me vëmendje rikthimin e tij.
Nunez po kërkon gjithashtu të largohet nga A-Hilal pasi nuk është më në favor të trajnerit Simone Inzaghi. Uruguaiani kërkohet gjithashtu nga Juventusi. /Telegrafi/