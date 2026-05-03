MIlani bie edhe ndaj Sassuolos
Sassuolo ka shënuar fitore të madhe ndaj Milanit me rezultat 2-0, në një ndeshje ku gjithçka u komplikua herët për kuqezinjtë pas kartonit të kuq të Fikayo Tomorit.
Ndeshja nisi me një minutë heshtje, ndërsa vendasit e gjetën shpejt golin. Në minutën e 5-të, Domenico Berardi realizoi për 1-0, pas një asistimi nga Armand Laurienté.
Milani mbeti me një lojtar më pak në minutën e 24-të, kur Tomori u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë dhe u përjashtua, duke e vështirësuar ndjeshëm kthimin në lojë.
Edhe Sassuolo pati goditje, pasi Jay Idzes u detyrua të largohej i lënduar në minutën e 40-të, duke u zëvendësuar me Woyo Coulibaly. Ndërkohë, vendasit vazhduan të menaxhojnë mirë epërsinë deri në pushim.
Në fillim të pjesës së dytë erdhi edhe goli i sigurisë. Armand Laurienté shënoi për 2-0 në minutën e 47-të, me një goditje të fuqishme nga brenda zonës, pas asistimit të Kristian Thorstvedt.
Pas kësaj humbjeje, Milani mbetet në vendin e tretë me 67 pikë. /Telegrafi/