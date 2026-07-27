Mikel Arteta në pritje, vetëm 10 milionë euro e ndajnë Arsenalin nga transferimi i bujshëm
Arsenali vazhdon ta ketë prioritet transferimin e Bruno Guimaraes, por oferta aktuale e klubit londinez është ende të paktën 10 milionë funte më e ulët se vlerësimi që Newcastle United i ka bërë mesfushorit brazilian.
Sipas raportimeve, ndryshe nga rastet e Anthony Gordon dhe Sandro Tonalit, ku Barcelona dhe Tottenhami pranuan të paguanin shumat e kërkuara nga Newcastle, "Magpies" nuk ndihen nën presion për ta shitur Guimaraesin dhe nuk kanë arsye të nxitojnë drejt një marrëveshjeje.
Për këtë arsye, Arsenali do të duhet të përmirësojë ofertën nëse dëshiron që negociatat të avancojnë.
Raporti shton se vetë Guimaraes e ka bërë të qartë se dëshiron t'i bashkohet Arsenalit, pasi synon të luftojë për trofetë e Ligës Premier dhe Ligës së Kampionëve.
Megjithatë, Newcastle nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar. Drejtuesit e klubit presin rikthimin e brazilianit në skuadër dhe do të vlerësojnë qëndrimin e tij përpara se të vendosin për të ardhmen e mesfushorit.
Nëse Arsenali dëshiron ta bindë Newcastle United të ulet në tavolinën e negociatave, pritet të jetë i detyruar të rrisë ofertën financiare në ditët në vijim./Telegrafi/