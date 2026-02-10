Mijëra njerëz notojnë në liqenin argjentinas për të provuar të thyejnë rekordin botëror
Qindra njerëz u mblodhën në brigjet e liqenit Mar Chiquita të Argjentinës të dielën e kaluar, për të provuar një rekord të ri botëror Guinness për numrin më të madh të njerëzve që notojnë njëkohësisht.
Eventi, i mbajtur si pjesë e "Festival de la Planchita" të dytë vjetor në Miramar, synon të mbledhë më shumë se 1,941 pjesëmarrës për të tejkaluar një moment historik të vendosur gati një dekadë më parë.
Rekordi aktual u vendos në vitin 2017 në liqenin Epecuén, një tjetër lagunë e kripur në Argjentinë, ku 1,941 njerëz formuan me sukses një zinxhir masiv lundrues, transmeton Telegrafi.
Për të thyer rekordin, organizatorët duhet të koordinojnë një grup prej të paktën 1,942 personash për të notuar pa ndihmë për një periudhë të caktuar kohore.
Përqendrimi i lartë i kripës në Mar Chiquita e bën atë një vend ideal për këtë sukses, pasi uji ofron lundrueshmëri natyrore që u lejon edhe notarëve fillestarë të qëndrojnë mbi ujë me lehtësi. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com