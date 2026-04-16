Mijëra emigrantë mësyjnë konsullatat në Spanjë pasi qeveria dha dritën jeshile për t'u dhënë atyre status ligjor
Mijëra migrantë kanë vërshuar në konsullata në të gjithë Spanjën, pasi vendi miratoi planet për t'u dhënë status ligjor 500,000 migrantëve.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, që nga e shtuna, rreth 8,000 migrantë kanë vizituar vetëm konsullatën marokene në Almeria për të mbledhur dokumentacionin e nevojshëm për të fituar hyrje të ligjshme në vend.
Kjo vjen ndërsa aplikimet online u hapën të enjten, pasi qeveria socialiste e Spanjës miratoi iniciativën në një mbledhje të kabinetit të martën.
Imazhet nga kjo fundjavë nga Madridi, Bilbao dhe Almeria treguan radhë të gjata të përbëra nga qindra njerëz në rrugë.
Në një përpjekje për të lehtësuar presionin mbi një sistem imigracioni tashmë të mbingarkuar, vetëm pesë nga 54 zyrat e imigracionit të vendit janë përgjegjëse për trajtimin e aplikimeve.
Pjesa tjetër po shpërndahet midis zyrave të sigurimeve shoqërore, zyrave postare dhe OJQ-ve, sipas sindikatës spanjolle CCOO.
Zyrat e imigracionit në të gjithë vendin këtë javë kërcënuan të bëjnë grevë javën tjetër në shenjë proteste ndaj programit masiv të amnistisë së kryeministrit Pedro Sanchez për migrantët pa dokumente.
Amnistia është një pikë qendrore e axhendës progresive të Sanchez për të shfrytëzuar përfitimet ekonomike të migrimit për popullsinë e saj në plakje, edhe pse qeveritë e tjera evropiane po përpiqen të shtrëngojnë kufijtë e tyre.
Zyrtarët e imigracionit paralajmëruan se sistemi është i papërgatitur për sfidën dhe kanë kërcënuar me një grevë nga 21 prilli, duke ndaluar të gjitha aplikimet për imigracionin në shenjë proteste për mungesën e burimeve të alokuara për këtë proces.
Popullsia prej 50 milionë banorësh e Spanjës është rritur vitet e fundit duke përfshirë rreth 10 milionë njerëz që jetojnë në Spanjë dhe që kanë lindur jashtë vendit.
Instituti spanjoll i kërkimit Funcas vlerëson se aktualisht rreth 840,000 migrantë pa dokumente janë në fuqinë punëtore të vendit. /Telegrafi/