Mickoski: Qytetarët meritojnë të shohin qartë ndryshimin midis politikës që kënaqet me justifikime dhe politikës që sjell rezultate
Funksioni nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë qëllim në vetvete, është një mjet përmes të cilit shërbehet populli, tha sot kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski në seancën e 112-të të Kuvendit, në të cilën do të shkarkohen dhe zgjidhen anëtarët e Qeverisë.
Duke iu referuar propozimit për shkarkimin e disa ministrave, ai tha se të gjithë janë njerëz të ndershëm dhe dinjitoz dhe, mbi të gjitha, njerëz të ndershëm.
Sot, theksoi ai, nuk po u themi lamtumirë njerëzve që nuk punuan, por përkundrazi, njerëzve që, në dikastere të ndryshme, dhanë kontributin e tyre në realizimin e programit për të cilin qytetarët kanë dhënë besimin e tyre.
"Që nga dita e parë që morëm përgjegjësinë, thashë se kjo Qeveri nuk do të jetë Qeveri rehatie, por Qeveri rezultatesh. Nuk do të jetë Qeveri në të cilën funksionet do të konsiderohen si një e drejtë e fituar, por një detyrim që duhet të fitohet nga e para çdo ditë. Ky nuk ishte një slogan politik, ishte një parim. Sot tregojmë se ky parim vlen njësoj për të gjithë", tha Mickoski.
Sipas tij, rikonstruimi i Qeverisë nuk duhet të shihet si fundi i punës së dikujt.
"Qytetarët meritojnë të shohin qartë ndryshimin midis politikës që kënaqet me justifikime dhe politikës që sjell rezultate", tha Mickoski./Telegrafi/