Mickoski: Jemi të fokusuar në realizimin e agjendës reformuese dhe vendosjen e rendit në shtet
Do të kemi mundësi të fillojmë një cikël takimesh, përkatësisht brifingje me përfaqësuesit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat janë rezidente në vendin tonë, dhe vlerësoj se në këtë mënyrë mundemi t’i përafrojmë aktivitetet që i bëjmë si Qeveri, ndërsa janë të lidhura me agjendën reformuese, theksoi kryeministri Hristijan Mickoski në brifingun e sotëm për agjendën reformuese me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Ai theksoi se disa nga reformat po realizohen, po të tjera, siç tha, për arsye objektive nuk do të realizohen dhe për atë janë njoftuar përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare.
“Si Qeveri, kur u zgjodhëm para pak më pak se 20 muajsh, kishim një listë indikative hapash të cilët duhet t’i realizonim, praktikisht vitin e parë e gjysmë miratoheshin, e ngjashëm, duke punuar me BE-në. Aty diku në fillim të vitit 2025 që të rrumbullakosej ai proces, filluan hapat të realizohen, normalisht derisa u intensifikua ai proces, vlerësoj se u realizuan një numër i caktuar hapash, e pastaj u shpallën zgjedhjet lokale dhe për shkak të legjislacionit tonë të brendshëm, ne nuk arritëm ta ndiqnim atë dinamikë varësisht nga ambiciet tona. Dhe pasi që atëherë Parlamenti pothuajse është në formë teknike dhe nuk punon, si dhe institucionet e tjera, patëm një pauzë disa mujore".
"Por menjëherë pas zgjedhjeve lokale, aty diku nga muaji nëntor, intensivisht punuam në Agjendën Reformuese dhe në realizimin e hapave që janë pjesë e Agjendës Reformuese dhe atyre hapave që mund t’i realizojmë. Ata që nuk mundemi, objektivisht tregojmë pse nuk mundemi, sepse nuk do të dëshironim të ishim një Qeveri e cila premton një gjë para partnerëve tanë nga komuniteti ndërkombëtar, ndërsa bën diçka tjetër pas perdes. Atë që mund ta realizojmë, do ta realizojmë, për atë që nuk mundemi do të japim argumentet tona pse nuk mundemi, dhe jemi të gatshëm gjithmonë për dialog të sinqertë dhe bisedë me partnerët tanë nga komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht me partnerët tanë nga BE-ja”, theksoi kryeministri Mickoski.
Mickoski porositi se këtë vit nuk do të ketë zgjedhje, pasi Qeveria është e fokusuar në përmbushjen e reformave dhe vendosjen e rrendit në shtet.