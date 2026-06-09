Indeksi Global i Paqes: Maqedonia e Veriut renditet e 46-ta në botë, Islanda mbetet e para
Islanda është vendi më i sigurt në botë për të 19-tin vit radhazi, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Sipas Indeksit Global të Paqes, të përpiluar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, nivelet e përgjithshme të paqes janë përkeqësuar në 99 vende, duke shënuar vitin e 12-të radhazi të rënies globale. Indeksi Global i Paqes rendit 163 vende bazuar në 23 tregues, duke përfshirë shpenzimet ushtarake, konfliktin aktiv, shkallën e vrasjeve dhe perceptimet e sigurisë.
Islanda ka kryesuar indeksin që nga viti 2008 dhe ruan statusin e saj si vendi më paqësor në botë.
Maqedonia e Veriut renditet e 46-ta nga 163 vende.
Dhjetë vendet më paqësore në botë, pas Islandës, janë Zelanda e Re, Zvicra, Sllovenia, Irlanda, Austria, Portugalia, Singapori, Finlanda dhe Japonia.
"Edhe pse patëm këtë rënie katastrofike, kjo nuk i preku vërtet vendet në krye", tha Steve Killelea, themelues dhe kryetar ekzekutiv i Institutit për Ekonomi dhe Paqe, i cili krijoi indeksin në vitin 2007.
"Vendet me renditjen më të lartë kanë tendencë të kenë nivele të ulëta dhune, institucione funksionale, nivele të larta besimi social, marrëdhënie të mira me fqinjët dhe një cilësi të lartë jetese," njofton BBC./Telegrafi/