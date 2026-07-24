Shasivari-Osmani: Ligji për përdorimin e gjuhëve duhet të zbatohet në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha institucionet
Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari, realizoi takim pune me drejtorin e Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës, Granit Osmani, kushtuar avancimit të bashkëpunimit institucional dhe zbatimit të vazhdueshëm të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë.
"U theksua se zbatimi i plotë i Ligjit përbën obligim ligjor dhe element thelbësor të sundimit të së drejtës, sigurisë juridike dhe qasjes së barabartë të qytetarëve ndaj institucioneve.
Ministri Shasivari konfirmoi përcaktimin e Ministrisë së Drejtësisë për forcimin e mekanizmave institucionalë që sigurojnë respektimin e dispozitave ligjore dhe garantimin e të drejtave gjuhësore të qytetarëve.
Drejtori Osmani theksoi se Agjencia për Zbatimin e Gjuhës ofron mbështetje profesionale dhe praktike për institucionet shtetërore në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, përmes udhëzimeve, rekomandimeve dhe ndihmës ekspertike. Agjencia kujdeset për avancimin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, të cilën e flasin të paktën 20 për qind e qytetarëve, si e drejtë e garantuar me ligj.
Në periudhën që vijon do të thellohet bashkëpunimi institucional, koordinimi dhe aktivitetet e përbashkëta që do të kontribuojnë në zbatimin më efikas dhe të vazhdueshëm të Ligjit për përdorimin e gjuhëve në të gjitha institucionet shtetërore", thuhet në njoftim./Telegrafi/