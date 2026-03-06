Mickoski-Al-Thani: Maqedonia mbështet Katarin pas situatës në Lindjen e Mesme
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski njofton se sot ka realizuar një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Katarit, me të cilin kanë biseduar për situatën në rajon dhe më gjerë.
"Sot pata një bisedë telefonike me Kryeministrin dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Shtetit të Katarit, Shkëlqesinë e Tij Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Shpreha mbështetje për vendin dhe mirëkuptim për kompleksitetin e situatës në Lindjen e Mesme.
Gjithashtu shkëmbyem mendime mbi sfidat aktuale rajonale dhe globale, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit, paqes dhe bashkëpunimit.
Theksuam së bashku angazhimin tonë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore dhe hapjen e mundësive të reja për bashkëpunim në interes të qytetarëve dhe ekonomive tona", shkruan Mickoski./Telegrafi/