Mexhiti: Provimi i jurisprudencës do të jetë edhe në gjuhën shqipe
Njëri nga liderët e VLEN-it, Izet Mexhiti sot tha se studentët do të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.
"Qeveria ka kapacitet, dhe studentët shqiptarë do ta kenë provimin në gjuhën shqipe", tha Mexhiti duke u përgjigjur në pyetjen se a ka VLEN-i kapacitet të përballet me ministrin Filkov.
Mickoski: Jam i gatshëm të rregullojmë me ligj që provimi i jurisprudencës të bëhet edhe në gjuhën shqipe
Më herët kryeministri Hristijan Mickoski theksoi se është i gatshëm ta rregulloj me ligj, që provimi të i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe./Telegrafi/
