Meteoriti ndriçon qiellin mbi Anglinë
Një banor ka treguar për momentin "e çuditshëm" kur pa një meteorit të fluturonte nëpër qiellin e natës.
Lex Adair tha se kur u zgjua, kamera e tij e sigurisë e njoftoi për një dritë të ndritshme që kishte kaluar pranë shtëpisë së tij në West Rainton, County Durham të Anglisë, rreth orës 00:30.
Fotografi i apasionuar, 34 vjeç, tha se kishte parë yje që binin, por kurrë diçka të këtij "kalibri" dhe u habit kur pa atë që ai besonte se ishte një "meteor masiv që fluturonte nëpër qiell".
Roy Alexander, drejtor i të mësuarit në Observatorin e Zbulimit të Qiellit të Errët Battlesteads në Northumberland, tha se kishte pasur më shumë se 190 raportime të incidentit në internet, të cilin ai besonte se ishte një "meteorit i madh".
Ndërsa të dy njiheshin si yje që binin, ai tha se meteorët ishin të zakonshëm dhe digjeshin në atmosferë, ndërsa meteoritët ishin më pak të shpeshtë dhe në përgjithësi mjaft të mëdhenj për t'i mbijetuar nxehtësisë dhe për të rënë në sipërfaqen e Tokës.
Ai tha se besonte se meteori u gjurmua nga afër Cardiff deri në Hull dhe Grimsby përpara se të binte potencialisht në Detin e Veriut.
Adair tha se kishte nevojë për konfirmim të përvojës "të çuditshme" pasi sapo ishte zgjuar dhe i kishte kërkuar partneres së tij një mendim të dytë.
"Nuk është ajo që pret të shohësh në kamerat e sigurisë kur zgjohesh herët në mëngjes. Ishte mjaft bukur", tha ai. /Telegrafi/
Woah! A big and BRIGHT fireball (meteorite) was observed widely across the UK and parts of nearby Europe at ~23:34 UTC yesterday April 12th 2026. 195 reports have already been submitted to @amsmeteors. Video via Zac Flooring https://t.co/gLYEacoIQp
AMS Event Page:… pic.twitter.com/gys7T9BUxC
— Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) April 13, 2026